martes 27  de  enero 2026
Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

"Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela", afirmó Trump en una entrevista con el portal de noticias Axios

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.

AFP
El portaaviones USS Abraham Lincoln.

@defense_civil25 / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este lunes en una entrevista que tiene ya una "gran armada" desplegada cerca de Irán que es incluso mayor que la que envió a Venezuela antes de la intervención militar en la que fue apresado el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Tenemos una gran armada cerca de Irán. Más grande que la de Venezuela", afirmó Trump en una entrevista con el portal de noticias Axios.

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026. 
Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?
El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln ya está desplegado en el Medio Oriente
El portaviones estadounidense Abraham Lincoln llega al Medio Oriente

Trump afirmó además que las autoridades iraníes "quieren pactar". "Ellos quieren pactar. Lo sé. Han llamado muchas veces. Quieren hablar", explicó.

Además, Trump cargó contra su antecesor, Joe Biden, y aseguró que si él fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares". "Si hubiera otro presidente (...) ya tendrían armas nucleares y habrían atacado primero", aseverò.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes de que ha desplegado su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Medio Oriente, ante el aumento de la tensión con Irán, un país al que Trump ha amenazado con un posible ataque militar en el marco de las protestas contra las autoridades de la República Islámica.

Buque de guerra en Medio Oriente

El grupo de ataque del portaaviones "USS Abraham Lincoln" ha llegado a Medio Oriente, informó el mando militar de Estados Unidos, que refuerza así su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región cuando Irán reprimía las enormes manifestaciones de protesta. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no avanzó en una acción militar contra Teherán, ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

"El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales", dijo en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

Mientras tanto, un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas durante una conferencia telefónica que Washington está "abierto para hacer negocios" si los iraníes "quieren ponerse en contacto".

Miles de iraníes asesinados

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre por el costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos dijo el lunes que confirmó la muerte de casi 6.000 personas durante las manifestaciones fuertemente reprimidas en Irán.

Trump advirtió repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también animó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales. "La ayuda está en camino", les dijo.

Pero no ordenó ataques, tras destacar que Teherán había frenado más de 800 ejecuciones por la presión de Washington.

El portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y dijo que Irán tenía "confianza en sus propias capacidades".

"La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación", dijo, en una aparente referencia al "USS Abraham Lincoln".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

