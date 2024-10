Harris corteja el voto afroamericano, les ofrece plan de "oportunidades económicas"

El plan de Harris incluye préstamos flexibles para empresarios negros, la creación de nuevos puestos de trabajo para aprendices y el estudio de la enfermedad drepanocítica y otras que suelen afectar a los hombres afroestadounidenses, algo que su gobierno no ha hecho durante los casi cuatro años en la Casa Blanca.

El plan de la vicepresidenta busca energizar a los hombres negros en medio de temores de que muchos de ellos optarán por no votar en vez de votar por ella o por su contrincante, el expresidente republicano Donald Trump.

Las encuestas

Mientras las encuestas muestran que el republicano Donald Trump mantiene una ventaja entre los hombres, Harris y su campaña se apresuran en una desesperada carrera para atraer votantes negros e hispanos.

La semana pasada, una encuesta del New York Times/Siena a posibles votantes hombres mostró que el expresidente Trump tiene una ventaja sustancial sobre Harris: 51% a 40%.

Los regaños de Obama

La iniciativa surge luego que el expresidente Barack Obama sugirió la semana pasada que algunos hombres negros “no están a favor de la idea de tener una mujer como presidente”.

Obama, quien —mientras hacía campaña en Pittsburgh— pasó por una oficina de campo del equipo de campaña de Harris para “decir algunas verdades”, especialmente para algunos hombres afroestadounidenses a quienes no les entusiasma la idea de apoyar a la vicepresidenta. Se dirigió a los hombres, que según las encuestas son reticentes a apoyar a Harris para decirles que están "equivocados".

“Parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no les está gustando la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les están ocurriendo otras alternativas y otras razones para ello”, afirmó. “¿Están pensando en no participar, o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarlos, porque creen que eso es una muestra de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? Eso no es aceptable”, les reprendió.

Los comentarios de Obama dejan entrever que los hombres negros no siguen apoyando mayoritariamente a Harris. Pero el equipo de campaña y los aliados de Harris han trabajado arduamente para tratar de apuntalar el apoyo de este grupo crítico de votantes y abordar el tema de la misoginia como la supuesta razón por la cual no respaldan unánimemente su candidatura, según los demócratas.

Los afroestadounidenses son el grupo demográfico más propenso a votar por el Partido Demócrata

Los "regaños" de Obama no tuvo el efecto esperado, hombres de la raza negra reaccionaron en las redes sociales reprochando la manera de dirigirse hacia ellos y por el irrespeto a su derecho a decidir.

Clinton se suma para "alentar" a los votantes negros

La campaña de Harris también dijo que esta semana lanzaría un plan con Bill Clinton para cortejar a los jóvenes negros de los estados del sur más disputados.Pero fueron los comentarios de Obama a "los hermanos", los que dejaron en claro que los demócratas están preocupados.

El expresidente Bill Clinton se sumó a la campaña el domingo, apareció en una Iglesia Bautista donde instó a feligreses en Albany, Georgia, a respaldar la campaña de Harris para el cargo que él ocupó alguna vez.

Georgia es uno de los siete estados considerados fundamentales en la contienda presidencial de este año en Estados Unidos, y los sufragios de los votantes negros podrían ser la clave para que los demócratas obtengan los 16 votos electorales del estado.

¿Campaña por gènero?

La campaña de Harris también ha estado intentando animar el voto entre otros bloques electorales, entre ellos los hispanos, para los que creó el grupo “Hombres con Harris”. La iniciativa más reciente es significativa porque surge con el propósito expreso de motivar a los hombres negros a pocas semanas de las elecciones.

Al igual que ha hecho con los negros y los hispanos, la campaña de Harris planea organizar encuentros según géneros. Entre ellos están los de “Black Men Huddle Up” en estados reñidos, en que hombres afroestadounidenses famosos se presentarán en reuniones para ver partidos de la NFL o de la NCAA. La campaña agregó que también planea propagar anuncios con hombres negros locales en un intento de atraer esos votos.

FUENTE: Con información de AP y AFP