Obama reprende a afroamericanos, les exige votar por Kamala Harris y dejar las "excusas"

Obama, quien —mientras hacía campaña en Pittsburgh el jueves por la noche— pasó por una oficina de campo del equipo de campaña de Harris para “decir algunas verdades”, especialmente para algunos hombres afroestadounidenses a quienes no entusiasma la idea de apoyar a la vicepresidenta. Se dirigió a los hombres, que según las encuestas son reticentes a apoyar a Harris para decirles que están "equivocados".

“Parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no les está gustando la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les están ocurriendo otras alternativas y otras razones para ello”, afirmó. “¿Están pensando en no participar, o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarlos, porque creen que eso es una muestra de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? Eso no es aceptable”, les reprendió.

En opinión de Obama, el problema es que les cuesta "la idea de tener a una mujer como presidenta".

En la reprimenda Obama atacó a Trump. "Lo siento, caballeros, me he dado cuenta de esto, especialmente con algunos hombres que parecen pensar que el comportamiento de Trump, el acoso y el menosprecio a la gente, es una señal de fuerza", dijo. "Y estoy aquí para decirles que eso no es la verdadera fuerza".

Los demòcratas han iniciado una fuerte campaña para convencer a los afroamericanos para que voten por Harris.

El actor Ed O'Neill implora en un anuncio nuevo: “Sé hombre: Vota por una mujer”. Y el compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, está ayudando a impulsar el grupo “Hombres con Harris” para tratar de animar a los votantes hispanos.

“Creo que, en muchos sentidos, son otras personas las que tienen que ser el mensajero”, comentó Debbie Walsh, directora del Centro para Mujeres Estadounidenses en la Política de la Universidad Rutgers. “Es triste, pero creo que ella necesita estos validadores externos”, señaló Walsh.

Trump viajó por su parte a otro estado clave: Michigan (región de los Grandes Lagos), concretamente a Detroit, capital de la industria automotriz.

Los fabricantes extranjeros "nos envían sus coches, a la panda de tontos que somos (...) millones y millones y millones" pero "ahora van a tener que jugar con nuestras reglas", expresó.

"Todo nuestro país acabará siendo como Detroit si ella es presidenta", dijo el exmandatario.

FUENTE: Con información AP y AFP