martes 16  de  junio 2026
Persecución política

Tribunal condena a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por hacer lobby a favor de su padre en EEUU

Los jueces decretaron la inhabilitación de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por ocho años. El dirigente vive desde un año en EEUU

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- La corte suprema brasileña condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por supuesto golpismo por el que le acusa el gobierno izquierdista de Luis Inácio Lula da Silva.

El expresidente derechista cumple una condena de 27 años de prisión. Los tribunales de justicia brasileños son señalados de impartir "justicia" para favorecer la agenda de Lula.

Lee además
El candidato a alcalde de Río de Janeiro por el Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, hace gestos antes del inicio del debate televisivo entre los candidatos a alcalde de Río de Janeiro en los estudios de la cadena de televisión Projac Globo en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de octubre de 2024.
MIGRACIÓN

ICE libera al exjefe de inteligencia del expresidente Bolsonaro, de acuerdo con allegados
El presidente Donald Trump se reunió con el senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca.
POLÍTICA

Trump elogia al senador Flávio Bolsonaro en medio de la campaña presidencial en Brasil

La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de supuesta "coacción" contra la corte que alega que el congresista hizo gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que "presionara" por su padre.

"No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país", sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, el mismo que condenó al exmandatario brasileño, considerado un enemigo de Jair Bolsonaro.

Los cuatro jueces decidieron por unanimidad condenar al exdiputado a cuatro años y dos meses de cárcel, si bien en régimen de semilibertad, según recoge el diario O Globo, lo que implica que Bolsonaro puede salir del centro penitenciario durante el día por motivos de trabajo o estudio, pero debe regresar para dormir.

Sin embargo, Eduardo Bolsonaro vive desde hace un año en EEUU, a donde viajó en febrero de 2025 para interceder por su padre, y no estuvo presente en la audiencia. Desde su salida de Brasil denunció persecución de la justicia.

Inhabilitación y multas

De acuerdo con el Tribunal, los intentos de Bolsonaro incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes. El magistrado dijo durante la vista que la función de un diputado no es "hacer lobby contra su propio país".

De acuerdo con Moraes, las propias declaraciones de Eduardo Bolsonaro constituyen una "confesión del delito" y refutan las alegaciones de su defensa. Consideró que las acusaciones presentadas por la Fiscalía suponen "actos ejecutivos delictivos", "con el claro propósito de favorecer los intereses" del expresidente Jair Bolsonaro.

Los jueces también decretaron la inhabilitación del dirigente de 47 años por un período de ocho años y le fue impuesta una multa de 100 salarios mínimos, equivalente a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

Destitución de la policía

Eduardo Bolsonaro también fue destituido de su cargo como miembro de la Policía Federal, al igual que ocurrió en diciembre de 2025 con su escaño en la Cámara de Diputados, por ausentarse de forma injustificada de su puesto de administrativo en la delegación de la Policía en Angra dos Reis, un municipio ubicado en el suroeste del estado de Río de Janeiro, y viajar a EEUU.

El pasado 16 de marzo fue citado por la Policía Federal de Brasil en medio del proceso disciplinario en su contra.

Relación de altibajos

El hijo del exmandatario se ha reunido con autoridades del gobierno de Trump y se ha vinculado con redes políticas conservadoras estadounidenses para conseguir apoyo a favor de la libertad de su padre.

Este lobby resultó eficaz en un comienzo: Washington impuso en 2025 aranceles punitivos del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una "cacería de brujas" el juicio a su aliado político Bolsonaro.

Luego de un acercamiento entre Lula y Trump, buena parte de estos aranceles fueron retirados, así como sanciones financieras que Washington había impuesto al juez Moraes por su participación en la condena cpntra el expresidente Bolsonaro.

Desde entonces la relación bilateral entre los gobiernos de ambos países volvió a tensarse.

Estados Unidos amenazó este mes con imponer nuevos aranceles de 25% a productos brasileños, por supuestas prácticas comerciales desleales.

También designó como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, una medida que Lula rechazó.

Ambos anuncios se produjeron días después de que Trump recibiera a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca.

Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena en su casa en Brasilia, gracias a un permiso temporal debido a problemas de salud que enfrenta tras el atentado criminal que sufrió en 2018 durante la campaña electoral.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Bolsonaro denuncia a Lula ante la justicia por decir que los traidores merecen la horca

Justicia electoral brasileña suspende cautelarmente sondeo denunciado por Flávio Bolsonaro

EEUU y Bolivia reactivan cooperación antidrogas tras casi dos décadas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

La cumbre del G7 se celebrará del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, cerca de Suiza, y contará con la presencia de los líderes de los países miembros, así como del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de Asuntos Exteriores y de la República Democrática del Congo y de los ministros de Brasil, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Paz

Trump llama a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

La Habana, Cuba. 
Presión

Cierra operaciones plataforma de envío de víveres a Cuba tras crecientes sanciones de EEUU

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
APOYO

Seis alcaldes del distrito 27 de Florida respaldan la reelección de María Elvira Salazar

Te puede interesar

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.
FLORIDA

ICE traslada a inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' a otros centros de detención ante riesgo de huracanes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Habana, Cuba. 
Presión

Cierra operaciones plataforma de envío de víveres a Cuba tras crecientes sanciones de EEUU

El pleno de la Comision de Miami-Dade. 
VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade aprueba histórico Centro de Salud Mental para reducir encarcelamientos y atender adicciones

Imagen de un buque petrolero chino.
COMBUSTIBLE

Precio del petróleo de EEUU cierra por debajo de los 80 dólares el barril

El presidente Donald Trump llega para asistir a un interludio musical antes de una cena de gala como parte de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump sopesa enviar el memorando de entendimiento alcanzado con Irán al Congreso para su "revisión"