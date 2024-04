Hospital de Houston suspende trasplantes de hígado y riñón tras polémica con médico

“Cambios inapropiados… de hecho eliminaron a los candidatos que estaban en la lista de espera para trasplantes de hígado”, indicó el Centro Médico Memorial Hermann-Texas en un comunicado publicado el jueves en el periódico Houston Chronicle. “A raíz de ello, estos pacientes no recibieron y no pudieron recibir ofertas de donación de órganos al estar inactivos”.

El médico no fue identificado y el hospital no respondió a pedidos de comentarios por parte de The Associated Press.

El nosocomio suspendió el programa de trasplantes de hígado el 3 de abril tras enterarse de “irregularidades” en los criterios para aceptar donantes. Una investigación halló problemas con la información incluida en una base de datos usada para cotejar órganos con pacientes, pero el hospital no dio detalles.

Las “irregularidades” fueron sólo en los trasplantes de hígado, de acuerdo con directivos del hospital, pero los trasplantes de riñones también fueron suspendidos debido a que ambos programas tienen la misma dirección.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos está al tanto de las denuncias y una pesquisa está en curso, según un comunicado de esa agencia federal.

“Estamos comprometidos a proteger la seguridad de todos los pacientes y el acceso equitativo a los servicios de trasplantes de órganos”, sostiene el comunicado. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos emprenderá todas las acciones apropiadas... para proteger la seguridad y la integridad del sistema de oferta y trasplante de órganos”.

En ese hospital en años recientes ha aumentado el número de pacientes candidatos para un trasplante de hígado que han muerto o que se han enfermado demasiado para recibir el procedimiento, según datos de la Red de Trasplantes de Órganos.

Cuatro pacientes murieron o se enfermaron demasiado para recibir un trasplante en 2021, 11 en 2022, 14 en 2023, y cinco en lo que va de 2024, de acuerdo con la lista.

Memorial Hermann no ha especificado por cuánto regirá la suspensión.

El hospital informó que está trabajando con los pacientes y sus familias para brindarles atención médica, y que está contactando a 38 pacientes en la lista de trasplantes de hígado y 346 en la lista de trasplantes de riñón.

Los pacientes en las listas de espera no recibirán ofertas de órganos durante la suspensión del programa, pero sí acumularán tiempo de espera, según la Red Unida de Compartir Órganos. Los pacientes podrían también estar en múltiples listas de espera o traspasar su tiempo de espera a otro programa, aunque cada programa tiene su propio criterio para evaluar y aceptar candidatos a trasplantes.

En Houston, también tienen programas de trasplantes el hospital Houston Methodist, el Centro Médico Baylor St. Luke y el Centro Médico Michael E. DeBakey para Asuntos de Veteranos de Guerra.

