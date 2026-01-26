Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.

MIAMI. - Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) causaron la muerte al enfermero Alex Pretti el sábado en Minneapolis, suceso que derivó en una crisis de opinión en Florida, donde líderes políticos discreparon sobre la validez de estas acciones.

La tragedia ocurrió en el marco de la “Operación Metro Surge”, una estrategia de despliegue masivo que busca la captura de inmigrantes en zonas urbanas bajo control local.

Respaldo republicano

El senador republicano por Florida Rick Scott lideró la defensa de las agencias de seguridad y señaló a las autoridades de Minnesota como responsables indirectas del caos.

Scott afirmó que el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz estarían incitando a los manifestantes a interrumpir la labor legal de las fuerzas federales.

El legislador descartó cualquier recorte de fondos para el DHS y aseguró que la institución requiere apoyo total para el cumplimiento de la ley.

Pretti, estadounidense de 37 años y profesional de la salud, falleció tras recibir múltiples impactos de bala en un puesto de control federal.

Por su parte, la representante María Elvira Salazar atribuyó el incidente al estancamiento político en Washington.

Para la congresista de Miami, la muerte de Pretti es la consecuencia de un sistema migratorio quebrado que el Congreso se niega a reparar.

Salazar instó a la aprobación de la "Ley Dignidad" como el único camino para evitar que la aplicación de leyes obsoletas termine en violencia dentro de los vecindarios.

Denuncias demócratas

En el sector demócrata, la indignación fue absoluta. La representante Debbie Wasserman Schultz calificó a los efectivos de ICE como "agentes indisciplinados y enmascarados" que no respetan los derechos civiles.

Wasserman Schultz exigió la renuncia inmediata de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y demandó que los implicados enfrenten consecuencias penales para salvaguardar a los ciudadanos estadounidenses de futuros abusos de poder.

A esta postura se sumó la congresista Frederica Wilson, quien ratificó su voto en contra de aumentar los recursos financieros para ICE.

Wilson describió a la agencia como un organismo "fuera de control" y carente de transparencia.

La legisladora enfatizó que no otorgará más fondos públicos hasta que existan mecanismos reales de supervisión y respeto al debido proceso en las comunidades afectadas por estos operativos.

La administración actual impulsa la "Operación Metro Surg", la cual traslada a miles de agentes de la Patrulla Fronteriza hacia ciudades con políticas de protección para indocumentados.

Impacto en sur de Florida

La noticia resonó con fuerza en los condados de Miami-Dade y Broward, territorios con alta densidad de población inmigrante y donde la vigilancia federal aumentó en los últimos meses.

Cientos de estudiantes y activistas de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) se concentraron el domingo frente al campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami-Dade, en una vigilia masiva.

Los manifestantes portaron pancartas con la imagen del enfermero y exigieron justicia inmediata por lo que calificaron como una "ejecución a plena luz del día" cometida por fuerzas federales.

El grupo instó a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a romper cualquier lazo de colaboración con las agencias federales de inmigración.

Los líderes estudiantiles advirtieron que la presencia de operativos militares en núcleos urbanos representa una amenaza directa para todos los residentes del condado, sin importar su estatus legal o ciudadanía.