martes 27  de  enero 2026
CONTROVERSIA

El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida

El artista asegura que su vida ha estado dedicada por completo a la música y que no posee relación alguna con organizaciones delictivas

El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.

El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.

ARCHIVO DLA Cortesía/ El Chulo vía EB Public Relations Inc
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido popularmente como "El Chulo", desmintió de manera categórica los señalamientos que lo vinculan con la banda criminal Latin Kings. Estas declaraciones surgen después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos lo identificaran como un presunto colaborador o miembro de dicha agrupación.

Estas acusaciones serían la razón por la cual permanece bajo custodia en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lee además
Gustavo Enrique presenta su nueva canción, Mi Venezuela. video
MÚSICA

Gustavo Enrique lanza "Mi Venezuela": Un himno de fe y esperanza
El cantante cubano Alfredito Rodríguez. 
DUELO

Artistas y público reaccionan a fallecimiento de Alfredito Rodríguez

Desde su actual reclusión, el artista aseguró que su vida ha estado dedicada por completo a la música y que no posee relación alguna con organizaciones delictivas.

Durante una entrevista telefónica con la periodista Maylin Legañoa, el cantante manifestó desconocer por completo el funcionamiento de esa pandilla y calificó las acusaciones como una interpretación equivocada de su pasado legal.

Acusaciones

A pesar de su defensa, el organismo migratorio mantiene una postura firme al clasificar al intérprete como un criminal peligroso, una etiqueta que complica su estatus legal en el país. "El Chulo" recordó que aunque fue investigado en el año 2017, nunca recibió una condena ni pisó la cárcel en aquel momento, por lo que considera injusto que se utilicen antecedentes antiguos para justificar su arresto actual.

El exponente del género urbano también describió la difícil realidad que vive dentro de la instalación conocida como Alligator Alcatraz. Según su relato, las condiciones son sumamente complicadas porque enfrenta restricciones para su aseo personal y tiene serios problemas para conciliar el sueño debido a la luz constante en las celdas.

Detención

El cantante fue detenido el 22 de enero en su residencia de Miami por autoridades migratorias y trasladado al Centro de Detención de Inmigración BTC, en el condado de Broward, como parte de un procedimiento vinculado a una orden de deportación previamente emitida en su contra. La información fue confirmada por su equipo de trabajo.

Fuentes aseguraron que “El Chulo” se había convertido recientemente en padre, había logrado reunir a su familia tras traer a su madre desde Cuba y atravesaba una etapa de estabilidad personal y profesional que ahora queda abruptamente interrumpida por esta situación legal.

Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión y el futuro del músico depende de las próximas decisiones que tomen las autoridades estadounidenses. Mientras el proceso avanza, sus seguidores permanecen atentos a una resolución definitiva que determine si el artista podrá recuperar su libertad o si enfrentará medidas migratorias más severas.

Temas
Te puede interesar

Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

Cantante Jota García estrena el sencillo "Te Fuiste"

Frank Rainieri rechaza acusaciones de enemistad con Julio Iglesias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Te puede interesar

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Gran tormenta invernal causa 30 muertes, cortes de energía y cancelación de vuelos

Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar tras resultados de empresas

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

Tras falta de acuerdo, EEUU impondrá aranceles del 25% a productos de Corea del Sur