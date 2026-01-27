El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida

MIAMI.- El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido popularmente como "El Chulo", desmintió de manera categórica los señalamientos que lo vinculan con la banda criminal Latin Kings. Estas declaraciones surgen después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos lo identificaran como un presunto colaborador o miembro de dicha agrupación.

Estas acusaciones serían la razón por la cual permanece bajo custodia en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ).

Desde su actual reclusión, el artista aseguró que su vida ha estado dedicada por completo a la música y que no posee relación alguna con organizaciones delictivas.

Durante una entrevista telefónica con la periodista Maylin Legañoa, el cantante manifestó desconocer por completo el funcionamiento de esa pandilla y calificó las acusaciones como una interpretación equivocada de su pasado legal.

Acusaciones

A pesar de su defensa, el organismo migratorio mantiene una postura firme al clasificar al intérprete como un criminal peligroso, una etiqueta que complica su estatus legal en el país. "El Chulo" recordó que aunque fue investigado en el año 2017, nunca recibió una condena ni pisó la cárcel en aquel momento, por lo que considera injusto que se utilicen antecedentes antiguos para justificar su arresto actual.

El exponente del género urbano también describió la difícil realidad que vive dentro de la instalación conocida como Alligator Alcatraz. Según su relato, las condiciones son sumamente complicadas porque enfrenta restricciones para su aseo personal y tiene serios problemas para conciliar el sueño debido a la luz constante en las celdas.

Detención

El cantante fue detenido el 22 de enero en su residencia de Miami por autoridades migratorias y trasladado al Centro de Detención de Inmigración BTC, en el condado de Broward, como parte de un procedimiento vinculado a una orden de deportación previamente emitida en su contra. La información fue confirmada por su equipo de trabajo.

Fuentes aseguraron que “El Chulo” se había convertido recientemente en padre, había logrado reunir a su familia tras traer a su madre desde Cuba y atravesaba una etapa de estabilidad personal y profesional que ahora queda abruptamente interrumpida por esta situación legal.

Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión y el futuro del músico depende de las próximas decisiones que tomen las autoridades estadounidenses. Mientras el proceso avanza, sus seguidores permanecen atentos a una resolución definitiva que determine si el artista podrá recuperar su libertad o si enfrentará medidas migratorias más severas.