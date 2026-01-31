Protestas radicales en Minneapolis estarían vinculadas con fraude multimillonario en beneficios públicos

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.

MIAMI.— Las recientes protestas y enfrentamientos contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Minneapolis no se producen en el vacío, según analistas políticos y comentaristas de medios estadounidenses, quienes apuntan a un contexto de fraude masivo en los beneficios públicos como detonante de la crisis.

Erick Fajardo, analista político, destacó en la red social X que “cada texto tiene un contexto” y que la “resistencia a ICE” debe entenderse a la luz de hechos previos que han sacudido la ciudad: “El fraude más grande de la historia de los beneficios públicos, de unos 10 mil millones de dólares, involucra a líderes somalíes y a la administración del demócrata Tim Walz” , indicó Fajardo.

El experto recordó que la operación federal del ICE dirigida a desmantelar la red de fraude se centró en enclaves de migrantes somalíes en Minneapolis, muchos de los cuales ya fueron condenados, pero cuyas organizaciones y “líderes de cuello blanco” permanecen activos en la ciudad.

“Van tras el fraude” en Minneapolis

Además, Fajardo apuntó a irregularidades económicas que alimentan la percepción de impunidad: “Una legisladora somalí demócrata de Minnesota (Ilhan Omar) aumentó su patrimonio de 65 mil dólares en 2020 a 30 millones en 2025”, agregó.

El panelista Kevin O’Leary se refirió en CNN al despliegue masivo de fuerzas federales en la ciudad. “Minneapolis es una ciudad de menos de 500 mil personas. La administración Trump decidió enviar tres mil oficiales federales, más de los enviados a cualquier otra ciudad, incluyendo Chicago y Los Ángeles. ¿Por qué? Según Trump, es porque van tras el fraude”, declaró O’Leary durante un segmento reciente.

Los analistas coinciden en que, fuera de este contexto de corrupción y fraude multimillonario, resulta difícil entender la radicalización de ciertos grupos y las protestas violentas en Minneapolis, que han escalado en confrontaciones directas con agentes federales.

Fajardo resumió el argumento: “Fuera de esa secuencia de eventos, ignorando el contexto, la inmolación de activistas radicalizados contra ICE se hace incomprensible”.

— Erick Fajardo (@Erickfajardo) January 31, 2026

