OPERACIONES DEL ICE

Protestas radicales en Minneapolis estarían vinculadas con fraude multimillonario en beneficios públicos

El analista Eirck Fajardo recordó que la operación del ICE dirigida a desmantelar la red de fraude se centró en enclaves de migrantes somalíes en Minneapolis

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP

 ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.— Las recientes protestas y enfrentamientos contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis no se producen en el vacío, según analistas políticos y comentaristas de medios estadounidenses, quienes apuntan a un contexto de fraude masivo en los beneficios públicos como detonante de la crisis.

Erick Fajardo, analista político, destacó en la red social X que “cada texto tiene un contexto” y que la “resistencia a ICE” debe entenderse a la luz de hechos previos que han sacudido la ciudad: “El fraude más grande de la historia de los beneficios públicos, de unos 10 mil millones de dólares, involucra a líderes somalíes y a la administración del demócrata Tim Walz”, indicó Fajardo.

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis
Foto del 6 de noviembre del 2023, el comisionado de la NBA Adam Silver sonríe en conferencia de prensa para anunciar el Juego de Estrellas 2025 en San Francisco.
Baloncesto

La NBA pospone el Warriors vs. Timberwolves en Minneapolis tras un tiroteo mortal y protestas

El experto recordó que la operación federal del ICE dirigida a desmantelar la red de fraude se centró en enclaves de migrantes somalíes en Minneapolis, muchos de los cuales ya fueron condenados, pero cuyas organizaciones y “líderes de cuello blanco” permanecen activos en la ciudad.

“Van tras el fraude” en Minneapolis

Además, Fajardo apuntó a irregularidades económicas que alimentan la percepción de impunidad: “Una legisladora somalí demócrata de Minnesota (Ilhan Omar) aumentó su patrimonio de 65 mil dólares en 2020 a 30 millones en 2025”, agregó.

El panelista Kevin O’Leary se refirió en CNN al despliegue masivo de fuerzas federales en la ciudad. “Minneapolis es una ciudad de menos de 500 mil personas. La administración Trump decidió enviar tres mil oficiales federales, más de los enviados a cualquier otra ciudad, incluyendo Chicago y Los Ángeles. ¿Por qué? Según Trump, es porque van tras el fraude”, declaró O’Leary durante un segmento reciente.

Los analistas coinciden en que, fuera de este contexto de corrupción y fraude multimillonario, resulta difícil entender la radicalización de ciertos grupos y las protestas violentas en Minneapolis, que han escalado en confrontaciones directas con agentes federales.

Fajardo resumió el argumento: “Fuera de esa secuencia de eventos, ignorando el contexto, la inmolación de activistas radicalizados contra ICE se hace incomprensible”.

FUENTE: Con información de redes sociales

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

