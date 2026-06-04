Yosmany Mayeta expone su situación migratoria y pone rostro a la incertidumbre que viven miles de cubanos

MIAMI. – Después de años dando voz a otros, el periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada decidió contar públicamente su propia historia.

En una extensa publicación difundida en Facebook, el comunicador pidió apoyo para enfrentar una nueva etapa de su proceso migratorio en Estados Unidos y aseguró que su situación forma parte de una realidad más amplia que afecta a miles de cubanos en espera de una definición legal.

DIMITEN Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

OPINIÓN Condominios en preventa en Miami: cómo funciona y por qué los inversores latinos los prefieren

“He dado voz a otros durante años. Hoy necesito que escuchen la mía”, escribió Mayeta al abrir un mensaje en el que expuso detalles de un proceso que, según relató, se ha prolongado durante varios años.

El periodista explicó que llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa de estudiante, otorgada por su labor en Cuba como comunicador independiente y opositor. Posteriormente inició los trámites para obtener la residencia permanente, pero afirmó que su solicitud fue denegada debido a la falta de resolución sobre un perdón migratorio que, según dijo, nunca fue procesado por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia, fue remitido a la Corte de Inmigración, donde enfrentará en julio su segunda audiencia.

Durante este tiempo, Mayeta aseguró que ha trabajado en el sector de los restaurantes para sostenerse económicamente mientras avanza su caso. Sin embargo, reconoció que no ha logrado reunir los recursos necesarios para contratar a un abogado especializado que pueda representarlo en una etapa que considera decisiva.

“Mi salario ha sido modesto y, pese a todos los esfuerzos, no he logrado reunir los recursos necesarios para contratar un abogado especializado que pueda representarme adecuadamente”, señaló.

Yosmany dirigió un llamado público a congresistas cubanoamericanos, al secretario de Estado Marco Rubio, a colegas, medios de comunicación, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y personas que puedan ofrecerle orientación legal o ayudar a visibilizar su situación.

En su mensaje mencionó a María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como a instituciones y figuras vinculadas al exilio, el periodismo independiente y la defensa de los derechos humanos.

El comunicador insistió en que no busca compasión, sino solidaridad.

“No pido lástima. Pido solidaridad”, expresó al solicitar que su mensaje sea compartido por quienes puedan ayudarlo a encontrar asesoría o representación legal.

Más allá de su experiencia personal, Mayeta vinculó su situación con la de miles de cubanos que han llegado a Estados Unidos tras huir de la persecución, el destierro o la falta de libertades en la isla.

“Esto no es solo mi historia. Es la historia de miles de cubanos que tuvieron que huir porque en su propio país pensar con libertad tiene un precio”, afirmó.

Además, recordó que otros opositores cubanos han atravesado procesos similares ante la Corte de Inmigración y defendió la idea de que Estados Unidos continúe siendo un refugio para quienes han enfrentado al régimen cubano.

A pesar de la incertidumbre que atraviesa, Mayeta aseguró que su situación personal no afectará su labor de denuncia ciudadana ni la privacidad de las personas que acuden a él para exponer casos dentro de Cuba.

“Mi trabajo de denuncia ciudadana seguirá intacto, como siempre”, sostuvo.

Conocido por el proyecto ¡Súbelo Mayeta!, ene us plataformas digitales también pidió oraciones a amigos, pastores, feligreses y hermanos en la fe, al reconocer que atraviesa un momento en el que necesita fortaleza espiritual.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo entre seguidores, colegas y miembros de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

La historia de Yosmany Mayeta vuelve a poner en primer plano el limbo migratorio que enfrentan numerosos cubanos en Estados Unidos, incluidos activistas, opositores y periodistas independientes que, mientras esperan una decisión definitiva sobre su futuro legal, intentan trabajar, sostenerse económicamente y construir una nueva vida lejos del país que dejaron atrás.