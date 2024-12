Indulto de Biden a su hijo indigna a republicanos y preocupa a demócratas; Casa Blanca justifica decisión

WASHINGTON — El presidente Joe Biden acabó indultando a su hijo Hunter pese a haber prometido que no lo haría, una decisión que ha enfadado a republicanos y preocupa a los demócratas.

Hunter Biden fue condenado por un jurado en junio por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma y se declaró culpable en otro juicio por evasión fiscal, esto luego que habría llegado a un acuerdo irregular con el Departamento de Justicia dirigido por Merrick Garland nombrado por Biden y exfuncionario de la administración de Barack Obama, de la que Biden fue su vicepresidente.

Biden justificó la decisión alegando que su hijo había sido objeto de un "proceso politizado" iniciado bajo la administración de Trump y que "no hay motivos para creer que se detendrá aquí".

El indulto sorprendió porque cuando llegó a la Casa Blanca en 2021 se comprometió a restaurar la "integridad" de un sistema judicial que los demócratas consideraban "corrompido" tras el mandato de Trump (2017-2021), pese a que la administración Biden ha utilizado el Departamento de Justicia como una herramienta para perseguir a sus adversarios y benevolente con los casos de corrupción de los que ha sido acusado Hunter Biden y el presunto involucramiento de otros miembros de la familia Biden.

Indulto por "sensación"

"No fue una decisión fácil", declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre a bordo del Air Force One, con destino a Angola, quien en reiteradas ocasiones dijo que el mandatario no indultaría a su hijo.

Y es que la Casa Blanca desmintió una y otra vez que Biden fuera a indultar a su hijo. La última de ellas el 7 de noviembre.

"El presidente sí cree en el sistema de justicia y en el Departamento de Justicia, pero también cree que su hijo ha sido señalado políticamente. Eso es lo que hemos visto una y otra vez durante los últimos años", subrayó la portavoz de la Casa Blanca.

En este sentido, argumentó que una de las razones de Biden para conceder el indulto ha sido su sensación de que sus oponentes políticos no iban a dejar pasar la oportunidad de perseguir a su hijo. "No parecía que lo quisieran olvidar", ha sentenciado.

Sin embargo, la portavoz evadió las preguntas sobre el cambio de opinión de Biden y no aclaró exactamente cuál ha sido el detonante concreto que le ha llevado a tomar la polémica decisión. A Jean-Pierre se le preguntó incluso sobre si la Administración Biden pedirá la renuncia del fiscal general, Merrick Garland, a lo que respondió con un "no" rotundo.

"No creo que sea una contradicción. Las dos cosas pueden ser ciertas. Se puede creer en el Departamento de Justicia y también se puede creer que el proceso ha quedado afectado políticamente", insistió Jean-Pierre en rueda de prensa.

Los periodistas también cuestionaron que Biden "tiene fe en el sistema judicial excepto en los casos que involucran a su hijo".

Obama-Merrick Garland y Biden - ARCHIVO Foto Archivo. El presidente Barack Obama con Merrick Garland (centro) y el vicepresidente Joe Biden, quien fue propuesto para el Tribunal Supremo. Pero fue rechazada por los republicanos. INSTAGRAM/ PETE SOUZA/ ARCHIVO

"Iceberg"

"Es un mentiroso", declaró a CNN el estratega político conservador Scott Jennings, miembro del personal de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush.

"Durante meses, él y sus portavoces de la Casa Blanca prometieron a los estadounidenses que no perdonaría a Hunter Biden", recordó el lunes el senador republicano Tom Cotton en Fox News.

"Ahora sabemos que su palabra no vale nada", añadió.

Para el republicano James Comer, las acusaciones contra Hunter "fueron sólo la punta del iceberg" y el presidente mintió "de principio a fin sobre las actividades corruptas de tráfico de influencias de su familia".

"Es lamentable que, en lugar de reconocer sus décadas de malas prácticas, el presidente Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para evitar rendir cuentas", agregó el congresista en la red X.

Los demócratas temen que Trump use la decisión de Biden para justificar el indulto a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una trama de la que los republicanos acusan a los demócratas tras unas elecciones que Trump consideró fraudulentas en 2020.

"¿El indulto otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del J-6 (6 de enero), que ya llevan años encarcelados?", escribió Trump en su plataforma Truth Social el domingo.

"Precedente malo"

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, acusó al presidente de haber "antepuesto a su familia al país".

"Este es un precedente malo (...) que lamentablemente empañará su reputación", publicó Polis en X.

Sin embargo, el politólogo Nicholas Creel, del Georgia College and State University, sostiene que nada de lo que haga Biden antes de dejar el cargo influirá en su sucesor, a quien "simplemente no le importan los precedentes".

"Aunque estoy seguro de que habrá muchos expertos que afirmen que el hecho de que Biden indulte a su hijo abre la puerta a que Trump use su poder de indulto de maneras abiertamente personales y políticas, me parece ridículo", opinó.

Los presidentes estadounidenses decretan cientos de indultos o conmutaciones de penas, sobre todo al final de su mandato de cuatro años.

El indulto concedido a Hunter constituye uno de los pocos casos en los que un presidente estadounidense ejerce este poder constitucional en beneficio familiar.

Librado de años de cárcel

Hunter fue declarado culpable el pasado junio por tres cargos en un caso relacionado con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando era un reconocido consumidor de drogas. Dos de los tres delitos que se le imputaban contemplan una pena máxima de diez años de cárcel, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años.

El pasado septiembre, el hijo del presidente estadounidense asumió la culpabilidad de nueve cargos, tres de ellos graves, relacionados con el impago de 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales pagos que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica, y la universidad de su hija.

