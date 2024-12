En duda transparencia del sistema judicial tras indulto de Biden a su hijo, opinan expertos

La medida tomada por el presidente Biden provoca nuevos cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial estadounidense.

“Yo pensé que él (Joe Biden) lo iba a hacer hace años, para decirte la verdad. Yo le había dicho anteriormente que él antes que se fuera lo iba a hacer y efectivamente lo hizo. Así que eso no era una sorpresa, aunque él había prometido una y otra vez que no lo iba a hacer”, comentó en una entrevista con DIARIO LAS Américas, el abogado constitucionalista y exfiscal Sabino Jauregui. “Pero definitivamente esto causa que la gente dude del Departamento de Justicia que el sistema judicial trabaja de una manera justa, imparcial y neutral. Si ambos líderes de los partidos demócratas y republicanos están diciendo que no funciona de esa forma, que funciona de una manera política. Así que para el pueblo definitivamente no es bueno y no ayuda que el pueblo se sienta cómodo y tranquilo, que la justicia en este país se administra de una manera neutral.

Ángel Leal, también abogado constitucionalista, coincide con la percepción de su colega y cree que el indulto otorgado por Joe Biden a su hijo Hunter “pone en duda la legitimidad del Departamento de Justicia”.

“La idea siempre es que el Departamento de Justicia nunca se utilice como arma lo que llamamos en inglés el weaponization del Departamento de Justicia, que creo que ambos partidos están en contra de eso y creo que es algo que se va a investigar ahora con la nueva administración”, comenta Ángel Leal en llamada con este medio. “También pienso de que la declaración, el aviso de prensa, de que parte de lo que lo motivó fue lo que él consideró un procesamiento selectivo al hijo, un selective prosecution. Esa frase tiene un significado legal importante, es un término legal y la está usando a propósito y básicamente lo que está argumentando y lo que han argumentado los abogados de defensa de Hunter Biden es que bajo circunstancias similares otras personas están acusadas. Eso ha molestado, según algunos reportajes que he visto y he leído, algunos miembros del Departamento de Justicia quienes consideraron primero que hubo un fiscal especial encargado, David Weiss, a cargo de estas investigaciones que el presidente Biden permitió que siguiera en ese cargo”.

“Entonces, en realidad, todo esto pone en duda la confianza del público en el Departamento de Justicia y pone en duda la legitimidad del Departamento de Justicia cuando el mismo presidente está acusando al Departamento de Justicia de que pudo haber un procesamiento distinto”, agrega.

Biden, el primer presidente en indultar a un familiar de línea directa

Si bien el indulto es algo que han dado la mayoría de presidentes de EEUU y lo suelen hacer al final de su mandato, el caso de Joe y Hunter Biden parece ser muy distinto a los otros.

Primero, porque es la primera vez que un presidente indulta a un hijo y puede tener muchas interpretaciones. La misma carta de Joe, en la que perdona de culpa a su hijo por los actos cometidos entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre del 2024, además estar firmada como presidente, señala que la refrenda “un padre”.

“Al final del día, el amor de un padre es más fuerte que lo otro, ¿entiendes?”, sigue Sabino Jauregui, quien señala que el acto de Joe no es bien visto en su partido. “La manera en que Biden escribió esa carta está usando básicamente los mismos argumentos que ha dicho Trump siempre. Que el Departamento de Justicia es político, que trajo este caso político contra su hijo. Son los mismos argumentos que ha usado Trump siempre. Así que definitivamente es dañino para el Partido Demócrata. Ya se ve que ciertos miembros del Partido Demócrata están criticando la decisión de Biden porque efectivamente le está dando fortaleza a los acumulados. Estos son argumentos que eran ataques políticos, que eran casos políticos y definitivamente le da debilidad al Partido Demócrata y le da fuerza a los argumentos que ha usado Trump durante este tiempo”.

Joe y Hunter Biden /AFP El presidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden. AFP

“En realidad uno siempre tiene que cuestionar cuál fue la motivación y me llamó mucho la atención que él hace la declaración en el aviso de prensa y lo firma como padre y como Presidente de los Estados Unidos y hay que cuestionar, uno lo puede entender como padre pero tal vez como Presidente de los Estados Unidos y sobre todo con el señalamiento que desde su punto de vista esto fue un procesamiento selectivo lo cual pone en duda la integridad de este proceso por parte del Departamento de Justicia y su fiscal especial encargado David Wise es lo que creo que más ha molestado a algunas personas que están dentro del Departamento de Justicia”, explica Leal.

Hay que remontarse a otra administración demócrata para encontrar el primer caso de un presidente estadounidense que recurre al indulto para perdonar a un familiar. El agraciado aquella vez fue el hermanastro de Bill Clinton, Roger, a quien se le limpiaron sus antecedentes por una condena de tráfico de drogas de 1985 y por la que ya había cumplido condena.

Después vino el indulto que Trump concedió a su consuegro, Charles Kushner, condenado por manipulación de testigos --contrató a una prostituta para seducir y chantajear a su cuñado--, evasión fiscal y pagos ilegales a campañas electorales.

Si bien ambos “perdonaron” a familiares, estos ya habían cumplido condena o habían sido procesados, el caso Biden, según los expertos, estaría debilitando el sistema judicial del país.

El viernes, en nuestra edición semanal puede leer la ampliación de esta nota y los detalles que vayan agregándose durante los próximos días.