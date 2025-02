Informe: Hamás ejecuta a terroristas homosexuales y viola a rehenes

El grupo terrorista iraní tenía una lista actualizada de reclutas que no habían superado los "controles de moralidad" de Hamás al tener relaciones con personas del mismo sexo, y pagaron un alto precio, según documentos recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel y compartidos con The Post.

Los documentos revelan los "delitos" que supuestamente cometieron 94 reclutas de Hamas, que incluyen "conversaciones homosexuales", "coquetear con chicas sin una relación legal" y "sodomía" con graves acusaciones de violación y tortura de menores.

Las atrocidades

Las acusaciones, que datan de entre 2012 y 2019, involucran a reclutas del servicio de inteligencia, el ejército y el ministerio del Interior de Hamás y dicen que los nuevos miembros fueron finalmente considerados “inaceptables” para continuar trabajando con el grupo terrorista debido a sus acciones.

“Maldice constantemente a Dios”, según una acusación, que agregó: “Se recibió información de que acosó sexualmente a un niño pequeño”.

Otra acusación decía: “Tiene relaciones románticas en Facebook. Nunca reza. Es desviado en conducta y moral”, utilizando la jerga de Hamás para referirse a ser gay.

No está claro qué sucedió con los reclutas identificados como “inaceptables” para Hamás, pero la homosexualidad es ilegal en Gaza y puede resultar en años de prisión e incluso la muerte.

Tal fue el caso del excomandante de Hamás Mahmoud Ishtiwi, quien fue ejecutado en 2016 después de ser acusado de tener relaciones homosexuales.

La confesión de Ishtiwi y el aparente testimonio del trato brutal que recibió se incluyeron en los documentos compartidos con The Post.

“Cometer el delito de sodomía de manera atroz mientras está casado con dos mujeres”, escribieron los líderes religiosos en los documentos de Hamás. “Esto es más atroz que el adulterio y ha sido descrito como una obscenidad en el Corán más de una vez.

“La sodomía recibe su castigo como mínimo, que es la lapidación hasta la muerte”.

¿Derechos humanos?

Hamás ejecutó a Ishtiwi con tres balazos en el pecho después de mantenerlo encarcelado y torturarlo durante aproximadamente un año, incluso colgándolo de sus extremidades en cárceles de Gaza durante largas horas, según los documentos.

Funcionarios y sobrevivientes de los horribles ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel informaron sobre brutalidades en conversaciones recientes con The Post en Israel.

Hubo múltiples casos de combatientes varones de Hamás violando horriblemente a hombres israelíes durante los ataques del 7 de octubre, así como de rehenes mantenidos cautivos después del ataque que desencadenó la guerra entre Israel y Hamás, dijo una fuente cercana a la Knesset israelí.

“Eso va profundamente en contra de su religión. Esto traería [a Hamás] mucha vergüenza”, dijo la fuente, explicando por qué los informes no fueron ampliamente compartidos en la campaña de propaganda del grupo terrorista que destaca sus ataques del 7 de octubre.

Activistas israelíes como la directora de educación de One Israel Fund, Eve Harow, dijeron a The Post que la violencia de Hamás en sus filas demuestra que su inhumanidad no conoce límites.

“Incluso dentro de su propia sociedad, aquellos que no se ajustan a la ideología extremista de Hamás, ya sean mujeres, periodistas, activistas o grupos minoritarios, enfrentan persecución, encarcelamiento o incluso ejecución”, dijo.

“Su liderazgo prospera con la destrucción, sacrificando a su propio pueblo mientras culpa al mundo por las consecuencias de su propia brutalidad”.

FUENTE: Con información de AFP.