lunes 8  de  diciembre 2025
EEUU

Informe revela antisemitismo "sistémico" en campus universitarios: 14 obtienen calificación F

Prestigiosas instituciones como Harvard, Yale y Brown también reprobaron, por lo que el informe las describe como campus “inseguros para los estudiantes judíos”

Foto de una sección de edificios de la Universidad de Harvard.

SOPHIE PARK/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un preocupante 39% de los estudiantes universitarios judíos en Estados Unidos asegura haber tenido que ocultar su identidad en los campus, mientras que el 62% afirma haber sido culpado directamente por la respuesta militar de Israel en Gaza.

Un nuevo informe, elaborado por la organización de derechos civiles StopAntisemitism y revelado por The New York Post, evaluó a 90 universidades del país frente al aumento del antisemitismo tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El resultado es alarmante: 14 instituciones reprobaron, incluidas la Universidad de Columbia y The New School, ambas en Nueva York.

“Este informe expone una realidad inquietante e innegable. El antisemitismo en los campus universitarios es sistémico, tolerado e incluso facilitado por instituciones que deberían proteger a nuestros jóvenes”, afirmó Liora Rez, fundadora de StopAntisemitism, citada por el medio neoyorquino.

Clima hostil y falta de protección

Según la encuesta incluida en el informe:

  • 58% de los estudiantes judíos reportaron haber sido víctima directa de antisemitismo.

  • Sólo 12% considera que sus universidades manejaron adecuadamente los incidentes denunciados.

  • 65% dijo sentirse inseguro o incómodo en sectores del campus debido a protestas antiisraelíes.

  • 58% considera que sus instituciones no los protegieron.

Columbia y The New School recibieron calificación F por permitir un ambiente de "antisemitismo generalizado", marcado por vandalismo, correos hostiles e interrupciones que glorifican la violencia extremista.

Investigadores federales incluso concluyeron que Columbia mostró “indiferencia deliberada” ante los incidentes, señala The New York Post.

Prestigiosas instituciones como Harvard, Yale, Brown y la Universidad de Pensilvania también reprobaron por lo que el informe las describe como campus “inseguros para los estudiantes judíos”.

El reporte indica que, pese a nuevas iniciativas anunciadas por Harvard en 2025, el clima continúa siendo “tenso” y la rendición de cuentas “incierta”.

Otras universidades en la lista roja

Entre las que recibieron calificación F también figuran:

  • MIT

  • Northwestern

  • UC Berkeley

En total, 14 de las 90 evaluadas obtuvieron la peor nota, convertidas, según Rez, en “zonas de peligro del antisemitismo en la educación superior”.

Entre las mejor calificadas

Sólo 15 universidades recibieron una A, entre ellas:

  • Baylor

  • Elon

  • Clemson

  • Colorado State University

Dartmouth obtuvo la mejor calificación dentro de la Ivy League con un B.

Otras instituciones mostraron avances este año:

  • Cornell, que pasó de F a C tras implementar medidas de seguridad.

  • Vassar College, que subió de D a B.

  • NYU, evaluada con C pese a sus protestas antiisraelíes.

El informe anual, basado en incidentes documentados en 2025 y en testimonios directos de estudiantes judíos, concluye con un llamado a todas las universidades del país a adoptar políticas claras y transparentes contra actos de odio.

“Estas escuelas no esperan titulares nacionales ni presiones externas para actuar”, dijo Rez. “Definen estándares, los aplican de manera consistente y dejan claro que el antisemitismo no tiene cabida en sus campus”.

Aun así, solo 62% de los estudiantes encuestados recomendaría su universidad a otros jóvenes judíos, una cifra que refleja el profundo deterioro del ambiente académico para esta comunidad.

FUENTE: Con información de The New York Post

