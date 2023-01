Investigan motivos de tiroteo con 10 muertos en California

El sospechoso, Huu Can Tran, de 72 años, fue encontrado el domingo, muerto por una herida de bala autoinfligida en una camioneta en la que según las autoridades huyó después de intentar atacar otra sala de baile. El alcalde de Monterey Park, Henry Lo, señaló que es posible que Tran frecuentara la primera sala de baile que atacó.

La masacre fue el quinto asesinato masivo este mes en Estados Unidos y golpeó una de las mayores celebraciones en California de una fecha celebrada en muchas culturas asiáticas. El suceso hirió de nuevo a una comunidad que ha sido blanco de violencia en los últimos años.

También fue el ataque más mortal desde el 24 de mayo, cuando 21 personas murieron en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

Policías indicaron que el ataque pudo haber sido incluso más mortal. Un hombre cuya familia administra la segunda sala de baile confrontó al agresor en el lobby y le arrebató el arma de fuego, reportó The New York Times.

Las autoridades han compartido poca información sobre Tran.

“Entendemos que pudo haber tenido un historial de visitar esta sala de baile y quizás la motivación tiene que ver con alguna relación personal. Pero me imagino que es algo que los investigadores siguen descubriendo e investigando”, dijo Lo. Tran alguna vez tuvo direcciones en la ciudad y en otras circundantes, según registros públicos.

Sin embargo, el alcalde y el jefe de policía de Los Ángeles, Robert Luna, enfatizó que seguía sin conocerse el motivo del ataque, en donde también resultaron heridas 10 personas. En una conferencia de prensa del domingo, Luna dijo que los fallecidos parecían tener más de 50 años. No hay más sospechosos prófugos, agregó.

El sospechoso llevaba lo que el jefe de policía describió como una pistola semiautomática con cargador extendido. Se encontró una segunda pistola en la vagoneta en la que se halló el cuerpo de Tran.

Tres minutos después de recibir el reporte, policías llegaron al Estudio de Baile Star Ballroom en Monterey Park, según el jefe de policía de Monterey Park, Scott Wiese.

Ahí encontraron una masacre y a personas que intentaban escapar por todas las puertas.

“Cuando llegaron al estacionamiento el lugar era un caos”, señaló Wiese.

Unos 20 minutos después del primer ataque, el agresor entró al Lai Lai Ballroom en la cercana ciudad de Alhambra.

En ese momento, Brandon Tsay estaba en el lobby y dijo en el programa “Good Morning America” de la ABC que pensó que iba a morir.

“Algo se apoderó de mí. Me di cuenta que necesitaba quitarle el arma, necesitaba quitarle el arma, desarmarlo o si no todos habrían muerto”, dijo Tsay. “Cuando saqué el valor, me abalancé sobre él con mis dos manos, tomé el arma y forcejeamos”.

FUENTE: Con información de AP