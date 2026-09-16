miércoles 16  de  septiembre 2026
CASA BLANCA

Jefa de gabinete de Trump supera el cáncer de mama tras meses de tratamiento

"Me complace compartir una noticia personal. Estoy libre de cáncer", escribió en la red social X Susie Wiles, la jefa del gabinete del presidente Donald J. Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete Susie Wiles

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete Susie Wiles

ANNABELLE GORDON /AFP
Por Julián Varela

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 69 años, anunció este miércoles que ha superado el cáncer de mama que padecía, tras seis meses de tratamiento.

"Me complace compartir una noticia personal. Tras una cita médica en la Clínica Mayo esta semana, los resultados de mi análisis patológico fueron negativos. Estoy libre de cáncer", escribió en la red social X.

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La jefa de gabinete agradeció el apoyo de su familia, amigos y médicos, y dedicó un "agradecimiento especial" al presidente, Donald Trump, para quien aseguró que seguirá "trabajando para impulsar su agenda".

Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de coordinar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

El pasado 16 de marzo, Wiles anunció que había sido diagnosticada con cáncer de mama y que se sometería a tratamiento sin dejar el cargo, por lo que pasaría la mayor parte de su tiempo en la Casa Blanca.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en Estados Unidos. Cuando se detecta en etapas tempranas, la tasa de supervivencia alcanza el 99%, según la Fundación Nacional del Cáncer de Mama.

FUENTE: Con información de EFE.

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