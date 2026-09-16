Cártel de los Soles sigue bajo sanción de EEUU pese a retiro de Venezuela de lista sobre narcotráfico

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.

MIAMI. - El Cártel de los Soles , organización de narcotráfico venezolana designada terrorista extranjera por el gobierno de EEUU, continúa bajo sanciones y ni esta ni sus integrantes quedan afectados por la decisión del presidente Trump de sacar a Venezuela de los países que incumplen en la lucha antidroga, aseveró el comandante Jesús Romero.

“Las investigaciones sobre este cártel no han terminado, las acciones no han desaparecido, aunque el gobierno norteamericano no lo informe”, afirmó el exoficial de Inteligencia de la Marina estadounidense y experto en estrategias de combate contra el narcotráfico al comentar la notificación ejecutiva al Congreso.

DEPARTAMENTO DE ESTADO EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

“La decisión de Trump no quiere decir que las investigaciones sobre Venezuela hayan parado; tampoco quiere que las operaciones cinéticas hayan cesado. Y tampoco quiere decir que las acciones de organizaciones de la ley y orden federales no estén trabajando ahora mismo en Venezuela para llevarse a los Estados Unidos a miembros de los cuales son parte de esa organización delictiva”, aseguró.

Decisión de EEUU

En una comunicación enviada al Congreso el 15 de septiembre y difundida por el Departamento de Estado este miércoles, el presidente Donald Trump informó que su administración excluyó a Venezuela de la lista de países que incumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico

Basó su decisión de los “pasos positivos” dados en la materia por la gestión de la jefa encargada Delcy Rodríguez, en otra expresión de acercamiento con Caracas.

La notificación ejecutiva forma parte de la “Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”, publicada por el Departamento de Estado en el que se clasifican como países que no cumplen con las obligaciones a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

La decisión sobre Venezuela no excluye al país de seguir en la lista de los principales países productores de droga de tránsito en el mundo, explicó Romero.

Venezuela, principal “puente”

“Lo que está ocurriendo es que Venezuela y los Estados Unidos comenzaron a trabajar juntos y han llevado a cabo operaciones contundentes que demuestran la voluntad y las acciones de ese país para ayudar al gobierno norteamericano a lograr estos objetivos”, señaló.

Romero, quien aporta su asesoría al gobierno de EEUU en materia de la lucha contra las drogas, mencionó tres de las acciones conjuntas más contundentes que servirían de base para dejar fuera de los eventuales enemigos al país que hasta 2025 fue señalado de tener aliados vinculados al narcotráfico.

Dijo que una de las acciones que se llevaron adelante fue la de dar de baja al “Niño Guerrero”, cabecilla de la organización criminal venezolana Tren de Aragua; otra fue la reciente captura del venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “El Ingeniero y uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, en territorio venezolano.

“La tercera es que han bajado los envíos de grandes cargamentos de droga que estaban entrando y saliendo de Venezuela, debido a operaciones conjuntas contundentes e intercambio de información; y ha bajado de tal manera que los Estados Unidos dicen que están satisfechos con el apoyo en estas acciones contra envíos marítimos y aéreos”, afirmó.

Cártel de los Soles, investigado

El experto aclaró que para EEUU Venezuela se mantiene como uno de los principales países de tránsito, que no es productora de coca porque “no lo es”.

“Venezuela tiene un problema de tránsito porque es alimentado por parte de las FARC, la Segunda Marquetalia y el ELN principalmente, con grandes cargamentos de droga que estaban enviando de Venezuela hacia el Caribe, hacia Centroamérica, dirigidos hacia los Estados Unidos principalmente, y también hacia Europa”.

Insistió en que las sanciones contra el Cártel de los Soles continúan.

“Yo he escuchado a expertos, algunos venezolanos, y sus argumentos me llaman la atención. El hecho de que tú no oigas que el gobierno norteamericano mencione o no mencione al Cártel de los Soles no quiere decir que haya desaparecido”, reiteró y aclaró que la decisión ejecutiva no debe entenderse como “una complacencia con Delcy Rodríguez”.

FUENTE: Entrevista Jesús Romero, exoficial de Inteligencia de EEUU / EFE