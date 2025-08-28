jueves 28  de  agosto 2025
Espacio aéreo

Jefe del Pentágono ordena crear una fuerza de defensa frente a la amenaza de "drones hostiles"

"No hay ninguna duda de que la amenaza de los drones crece cada día", advirtió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves la próxima creación de una fuerza específica para hacer frente a "drones hostiles" y que estará conformada por personal de distintas agencias, con el objetivo de garantizar protección de la población y los militares tanto en el país como en el extranjero.

"No hay ninguna duda de que la amenaza de los drones crece cada día", advirtió Hegseth, en un vídeo en el que ordena al secretario del Ejército, Dan Driscoll, para que establezca la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401.

El jefe del Pentágono advirtió que estos aparatos "pequeños" y no tripulados pueden perjudicar la seguridad y la soberanía de Estados Unidos y ha llamado a prepararse frente a las posibles "amenazas del futuro" y a "enviar un claro mensaje al mundo".

"Vamos a dar soluciones reales, a garantizar que el espacio aéreo estadounidense sigue siendo seguro aquí en casa, pero también en el extranjero, donde haya tropas desplegadas", ha asegurado Hegseth, que no ha detallado plazos en su mensaje.

Por su parte, el secretario del Ejército agradeció la "confianza" depositada en su equipo para lo que considera "una misión crítica".

Driscoll resaltó que contar con unas "fuertes" capacidades de defensa y la "colaboración" entre distintas organizaciones son elementos "vitales" para la defensa de Estados Unidos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

