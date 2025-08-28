jueves 28  de  agosto 2025
LA BOLSA

Wall Street cierra con doble récord: Dow Jones y el S&P500

Los índices S&P 500 (+0,32%%) y Dow Jones (+0,16%) batieron récords al cierre, para conseguir respectivamente 6.501,86 puntos y 45.636,90 puntos.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

TIMOTHY A.CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street alcanzó un doble récord este jueves, impulsada por la revisión al alza del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre y luego de la publicación de resultados del gigante de los semiconductores Nvidia.

La economía estadounidense creció un 3,3% en el 2do trimestre, por encima de lo que se había anunciado la semana pasada del 3%

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
La Bolsa de Nueva York cerró en positivo el miércoles, con los inversores confiados antes de los resultados trimestrales del gigante de los semiconductores Nvidia, un actor clave en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones ganó un 0,32% y el índice Nasdaq subió un 0,21%. El índice ampliado S&P 500, por su parte, ganó 0,24%, a un nuevo máximo de cierre de 6.481,40 puntos.

El entusiasmo por la Inteligencia Artificial

"El mercado fluctuó a lo largo del día, los incrementos no son significativos, pero sobre todo, no hubo interés en vender hoy", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Según el analista esto significa que "el mercado esperó con calma y confianza los resultados de Nvidia (-0,09% a 181,60 dólares al cierre)".

Nvidia logró un ingreso récord de 46.700 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio financiero desfasado del año fiscal, apenas por encima de las expectativas del mercado.

El grupo californiano obtuvo, en tanto, un beneficio neto de 26.400 millones de dólares, a pesar de la pérdida causada por las restricciones estadounidenses sobre la exportación a China de algunos de sus chips para inteligencia artificial (IA).

Su acción perdía más de 3% durante las operaciones electrónicas después del cierre de la bolsa de Nueva York.

Wall Street se ha visto impulsada en los últimos años por el entusiasmo en torno a la IA.

FUENTE: Con información de AFP.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
