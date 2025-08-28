EEUU aprueba la venta de 3.350 misiles a Ucrania por 825 millones dólares

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles ERAM, diseñados para extender el alcance de ataque de los aviones de combate, así como el equipamiento relacionado. El monto de la operación es de 825 millones de dólares.

Este jueves 28 de agosto, el Departamento de Estado dio luz verde a la transacción y la agencia estadounidense de cooperación para la seguridad de la defensa (DSCA), dependiente del Pentágono, notificó al Congreso, que aún debe aprobarla.

Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, Washington se comprometió a proporcionar más de 65.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022. Sin embargo, el presidente Donald Trump se ha mostrado escéptico sobre la asistencia a Kiev y presiona para que Europa desempeñe un papel más importante en la financiación de más ayuda militar.

Según informó la DSCA en un comunicado, Kiev comprará los misiles con financiación de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y una garantía de préstamo de Estados Unidos.

"Esta propuesta de venta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, equipándola mejor para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional", señaló la DSCA.

Con este paso, además, serán respaldados los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos "al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza impulsora de la estabilidad política y el progreso económico en Europa".

Esfuerzos de Estados Unidos

Trump señaló, el 21 de agosto, que esperaba que "en dos semanas" esté clara la viabilidad de los actuales esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra en Ucrania. Además, abrió la puerta a adoptar "un enfoque diferente" si no hay avances en este plazo.

El presidente estadounidense advirtió que miles de personas mueren cada semana como consecuencia de este conflicto.

