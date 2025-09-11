Ola de indignación en redes sociales ante la trágica muerte del activista conservador Charlie Kirk

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense

MIAMI.– La muerte del activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, influyente aliado del presidente Donald Trump, luego de que recibiera este miércoles, 10 de septiembre, un disparo en pleno escenario durante un evento en la Utah Valley University, desató una oleada de repudio en redes sociales.

El ataque, ocurrido mientras Kirk debatía con un estudiante sobre los tiroteos masivos vinculados a personas transgénero, sacudió al mundo político y generó mensajes de indignación desde todos los sectores de la derecha estadounidense.

Algunos mensajes se escribieron en medio del dolor y la indignación. Entre ellos, el de la analista política Thereal Cyndie Alexis, quien lanzó un fuerte reclamo en Instagram, maldiciendo a la izquierda radical, a la que el presidente Trump responsabilizó por la muerte del joven conservador.

"¡Malditos animales! ¡Liberales, progresistas, malditos animales! ¡Tienen un corazón tan odioso que disparan a un joven que nunca ha hecho daño a nadie, con valores cristianos, una familia joven y hermosa, un padre, un esposo, un amigo, un hijo! ¡Le dispararon! ¿Por qué? ¿Porque no estaban de acuerdo con su política? ¿Porque no estaban de acuerdo con su ideología?", cuestionó.

Impacto generacional

Por su parte, la cuenta de Instagram Suyos por Gracia publicó un video en el que apeló al sentido espiritual y a la fe cristiana que Kirk defendía: “El mundo en su realidad bien alterada cree que matar a un creyente es silenciar la verdad. El problema para ellos es que la sangre de los mártires se convierte en semilla (…) No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. La pregunta no es si la verdad tiene costo, la pregunta es si tú estás dispuesto a pagarlo”.

El joven activista Chandler Crump, miembro de Turning Point USA -fundado por Kirk-, relató en X la influencia personal que tuvo su vida: “Charlie Kirk cambió mi vida (…) Me convertí en la persona que soy hoy gracias a la inspiración de Charlie Kirk y su organización. Nunca seré el mismo sin él y este país nunca será el mismo tampoco”.

Charlie Kirk changed my life.



I attended Turning Point USA's Young Black Leadership Summit in October 2018. I was 14 at the time but Charlie told me it didn't matter how young I was, I could fight alongside him in this movement.



From then on, I attended every Turning Point… pic.twitter.com/smeFmw8I85 — Chandler Crump (@realCCrump) September 10, 2025

El actor James Woods también lamentó la violencia contra quien consideraba un interlocutor valiente: “La izquierda dice querer ‘conversaciones nacionales’. Charlie Kirk, de hecho, hizo precisamente eso (…) Y lo asesinaron por ello”.

I enjoyed dinners with Charlie, but worried for his safety. The left says they want "national conversations." Charlie Kirk actually did just that. In the lion's den, no less, at left leaning venues, hoping facts and common sense would prevail.

And they murdered him for it. pic.twitter.com/CCOClwwIxN — James Woods (@RealJamesWoods) September 10, 2025



And they murdered him for it. pic.twitter.com/CCOClwwIxN — James Woods (@RealJamesWoods) September 10, 2025

Tributo desde la familia Trump

Eric Trump, hijo del presidente republicano, dedicó un mensaje de duelo en X: “Charlie Kirk fue un patriota increíble: valiente, tenaz y un gran amigo para toda nuestra familia (...) Siempre celebraremos su vida, nos esforzaremos por enorgullecerlo y rezaremos para que Dios cuide de Erika y sus queridos hijos”.

Agregó, que en su honor, "todas las propiedades Trump ondearán sus banderas a media asta" en tributo a Kirk, quien era visto como un vocero elocuente por una joven generación del movimiento de su padre.

Charlie Kirk was an incredible patriot — brave, tough as hell, and a dear friend to our entire family. In his honor, all @Trump properties will fly their flags at half-staff. We will always celebrate his life, strive to make him proud, and pray that God watches over Erika and… pic.twitter.com/XnjOXwfbF0 — Eric Trump (@EricTrump) September 10, 2025

La conmoción también alcanzó a figuras como Robert F. Kennedy Jr., que escribió: “Una vez más, una bala ha silenciado al más elocuente defensor de la verdad de una época. Mi querido amigo Charlie Kirk fue el incansable y valiente defensor de la libertad de expresión de nuestro país. Oramos por Erika y sus hijos. Charlie ya está en el paraíso con los ángeles”.

Mientras que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, calificó el crimen como un acto de terrorismo: “Este acto atroz es la definición misma del terrorismo: un uso ilegal de la violencia y la intimidación con fines políticos o religiosos (…) Estoy devastada porque Erika perdió a su esposo hoy, sus hijos perdieron a su padre y muchos de nosotros perdimos a un querido amigo. Nuestra nación perdió a uno de nuestros mayores defensores de la libertad”.

Charlie Kirk was truly one of a kind. A kind, loving, and courageous soul who lived what he preached. His view that our political, social, and spiritual differences should be debated freely and respectfully was something he put into practice every day — a living embodiment of the… pic.twitter.com/oJ6dc2U7O4 — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) September 11, 2025

Investigación en curso

De acuerdo con The Wall Street Journal, las autoridades encontraron munición con inscripciones ligadas a la ideología transgénero y antifascista dentro del rifle utilizado en el ataque. El Departamento de Justicia advirtió que la investigación aún está en etapa preliminar.

El FBI ha detenido y liberado a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda del tirador.

Fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, Charlie Kirk se convirtió en una de las voces más influyentes de la derecha estadounidense. Su organización está presente en más de 3,500 campus universitarios y fue un brazo estratégico en la campaña de Trump, para acercarse al voto joven en 2024.

Además, era un popular podcaster y creador del formato “Demuéstrame que estoy equivocado”, con el que recorría universidades para debatir sobre los temas más polémicos.

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP / The Wall Street Journal