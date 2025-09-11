jueves 11  de  septiembre 2025
Ola de indignación en redes sociales ante la trágica muerte del activista conservador Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk sacudió al mundo político y generó mensajes de repudio e indignación en todos los sectores de la derecha estadounidense

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense

Phill Magakoe / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– La muerte del activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, influyente aliado del presidente Donald Trump, luego de que recibiera este miércoles, 10 de septiembre, un disparo en pleno escenario durante un evento en la Utah Valley University, desató una oleada de repudio en redes sociales.

El ataque, ocurrido mientras Kirk debatía con un estudiante sobre los tiroteos masivos vinculados a personas transgénero, sacudió al mundo político y generó mensajes de indignación desde todos los sectores de la derecha estadounidense.

Numerosas personas asistieron a una vigilia en memoria del activista e influencer Charlie Kirk, quien recibió un disparo en un evento público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem City Center Park, Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
CONDENA A LA VIOLENCIA

Consternación en Florida y Miami-Dade por asesinato de activista conservador Charlie Kirk
El comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk.
ANÁLISIS

¿Qué intentaron acallar con el asesinato de Charlie Kirk?

Algunos mensajes se escribieron en medio del dolor y la indignación. Entre ellos, el de la analista política Thereal Cyndie Alexis, quien lanzó un fuerte reclamo en Instagram, maldiciendo a la izquierda radical, a la que el presidente Trump responsabilizó por la muerte del joven conservador.

"¡Malditos animales! ¡Liberales, progresistas, malditos animales! ¡Tienen un corazón tan odioso que disparan a un joven que nunca ha hecho daño a nadie, con valores cristianos, una familia joven y hermosa, un padre, un esposo, un amigo, un hijo! ¡Le dispararon! ¿Por qué? ¿Porque no estaban de acuerdo con su política? ¿Porque no estaban de acuerdo con su ideología?", cuestionó.

Impacto generacional

Por su parte, la cuenta de Instagram Suyos por Gracia publicó un video en el que apeló al sentido espiritual y a la fe cristiana que Kirk defendía: “El mundo en su realidad bien alterada cree que matar a un creyente es silenciar la verdad. El problema para ellos es que la sangre de los mártires se convierte en semilla (…) No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. La pregunta no es si la verdad tiene costo, la pregunta es si tú estás dispuesto a pagarlo”.

El joven activista Chandler Crump, miembro de Turning Point USA -fundado por Kirk-, relató en X la influencia personal que tuvo su vida: “Charlie Kirk cambió mi vida (…) Me convertí en la persona que soy hoy gracias a la inspiración de Charlie Kirk y su organización. Nunca seré el mismo sin él y este país nunca será el mismo tampoco”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realCCrump/status/1965882549831360893?t=hqPDkjZCzYbcskUz8jMXng&s=35&partner=&hide_thread=false

El actor James Woods también lamentó la violencia contra quien consideraba un interlocutor valiente: “La izquierda dice querer ‘conversaciones nacionales’. Charlie Kirk, de hecho, hizo precisamente eso (…) Y lo asesinaron por ello”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealJamesWoods/status/1965910496357568710?t=m8uPvZlGv4MgFUlDgbq-2Q&s=35&partner=&hide_thread=false

Tributo desde la familia Trump

Eric Trump, hijo del presidente republicano, dedicó un mensaje de duelo en X: “Charlie Kirk fue un patriota increíble: valiente, tenaz y un gran amigo para toda nuestra familia (...) Siempre celebraremos su vida, nos esforzaremos por enorgullecerlo y rezaremos para que Dios cuide de Erika y sus queridos hijos”.

Agregó, que en su honor, "todas las propiedades Trump ondearán sus banderas a media asta" en tributo a Kirk, quien era visto como un vocero elocuente por una joven generación del movimiento de su padre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EricTrump/status/1965895799298003067?t=DDO0yff2wiAsrDbVdBkBuw&s=35&partner=&hide_thread=false

La conmoción también alcanzó a figuras como Robert F. Kennedy Jr., que escribió: “Una vez más, una bala ha silenciado al más elocuente defensor de la verdad de una época. Mi querido amigo Charlie Kirk fue el incansable y valiente defensor de la libertad de expresión de nuestro país. Oramos por Erika y sus hijos. Charlie ya está en el paraíso con los ángeles”.

Mientras que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, calificó el crimen como un acto de terrorismo: “Este acto atroz es la definición misma del terrorismo: un uso ilegal de la violencia y la intimidación con fines políticos o religiosos (…) Estoy devastada porque Erika perdió a su esposo hoy, sus hijos perdieron a su padre y muchos de nosotros perdimos a un querido amigo. Nuestra nación perdió a uno de nuestros mayores defensores de la libertad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TulsiGabbard/status/1966104666489405450?t=nl9RlyLXJPg90xtyfTyPjg&s=35&partner=&hide_thread=false

Investigación en curso

De acuerdo con The Wall Street Journal, las autoridades encontraron munición con inscripciones ligadas a la ideología transgénero y antifascista dentro del rifle utilizado en el ataque. El Departamento de Justicia advirtió que la investigación aún está en etapa preliminar.

El FBI ha detenido y liberado a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda del tirador.

Fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, Charlie Kirk se convirtió en una de las voces más influyentes de la derecha estadounidense. Su organización está presente en más de 3,500 campus universitarios y fue un brazo estratégico en la campaña de Trump, para acercarse al voto joven en 2024.

Además, era un popular podcaster y creador del formato “Demuéstrame que estoy equivocado”, con el que recorría universidades para debatir sobre los temas más polémicos.

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP / The Wall Street Journal

