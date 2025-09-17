Jubilados que no cobran el pago del Seguro Social de este miércoles 17 de septiembre

Jubilados en EEUU tienen beneficios del Seguro Social y otros. En Miami lograron el primer lugar en actividades de voluntariado para adultos mayores per cápita, según una investigación.

MIAMI. - El Seguro Social ha dispuesto para este miércoles, como cada uno de estos días de septiembre , el pago que corresponde a los jubilados que están registrados legalmente en el programa y gozan de esta ayuda, pero en esta ocasión hay una excepción.

Aunque este mes ha sido provechoso para la casi todos los beneficiarios, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha organizado los pagos en forma escalonada de acuerdo con su sistema de distribución y el calendario que se rige por la fecha de nacimiento.

BENEFICIOS Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026

ADVERTENCIA "Jáquer fantasma", la estafa multimillonaria que deja sin ahorros a miles de jubilados en EEUU

Por esa razón no todos los jubilados van a encontrar el depósito en sus cuentas, por lo que es recomendable que chequees tus datos. Si este es su caso, no se preocupe porque su pago llegará el próximo miércoles 24.

Jubilados sin pago del Seguro Social

De la gran cantidad de jubilados que reciben el beneficio, algunos no cobran este miércoles y, en consecuencia, no pueden contar con el aporte. Estos son:

Los jubilados beneficiarios de la Seguridad del Sistema Suplementario (SSI)

Los beneficiarios del Seguro Social nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes.

De tal manera que este 17 de septiembre solo tienen sus pagos los beneficiarios que nacieron entre los días 11 y el 20 de cada mes.

El próximo miércoles 24 de septiembre tendrán su pago los jubilados nacidos entre el 21 y el 31, es decir, los que no reciben su pago este 17 de septiembre.

FUENTE: Con información de us.marca.com