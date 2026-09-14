lunes 14  de  septiembre 2026
Medida temporal

Juez aplaza entrada en vigor de límites de visas para estudiantes y periodistas extranjeros en EEUU

El gobierno del presidente Donald Trump argumenta que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.

EFE
El visado de EEUU tendrá fianza.

El visado de EEUU tendrá fianza.

PIXABAY
Por Julián Varela

LOS ÁNGELES -- Un juez federal ordenó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump no implementar una nueva norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

En su fallo, el juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Massachusetts, calificó de “excepcionalmente débil” la justificación del Ejecutivo para emitir la regla que reduce el tiempo de estadía legal de extranjeros que ingresan al país con los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

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La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.

"(La norma) plantea interrogantes legítimos sobre si su verdadero propósito no es salvaguardar la seguridad nacional y proteger nuestras fronteras, sino alcanzar otros objetivos no declarados, como, por ejemplo, ejercer un mayor control gubernamental sobre las instituciones académicas", escribió el juez en su fallo temporal.

Límites de visados

La norma que entraría en vigor este mes establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo de 90 días.

El juez indicó en su orden temporal que la promulgación de la norma claramente no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo.

El bloqueo a la implementación es temporal mientras se desarrolla la demanda presentada por una coalición de asociaciones de educadores y sindicatos que alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no evaluó adecuadamente" sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a los comentarios del público, y no consideró alternativas menos onerosas, entre otras omisiones.

Los demandantes también alegan que el DHS excedió su autoridad legal y no proporcionó un período de consulta pública adecuado.

Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), que encabeza la demanda, indicó en un comunicado que la norma "menoscabará gravemente" las contribuciones que los estudiantes internacionales hacen a los campus, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que es necesario frenar su implementación.

En opinión de Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, el sindicato más grande de trabajadores de medios de comunicación en EEUU, consideró que los cambios a los visados de los periodistas extranjeros son un intento más de la Administración Trump por coartar la labor informativa de periodistas, que, a su juicio, se suma al desmantelamiento de Voice of America y Radio Free Asia.

Visa es un privilegio

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirma que la visa es un privilegio, no un derecho, y un asunto de seguridad nacional.

Según la normativa gubernamental publicada en julio en el Federal Register, el equivalente estadounidense del Diario Oficial, los ciudadanos extranjeros titulares de un visado de estudiante ya no estarán autorizados a permanecer más de cuatro años en territorio estadounidense.

Hasta ahora, Estados Unidos concedía visados por la duración del programa de estudios de un estudiante y hasta cinco años para un periodista extranjero.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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