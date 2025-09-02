martes 2  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Juez designada por Obama libera a mujer que amenazó con asesinar al presidente Trump

El juez James Boasberg ordenó que Nathalie Rose Jones, de 50 años, sea puesta en libertad supervisada con monitoreo electrónico y que reciba atención psiquiátrica

Nathalie Rose Jones, de 50 años, fue puesta en libertad por un juez designado por Barack Obama

Nathalie Rose Jones, de 50 años, fue puesta en libertad por un juez designado por Barack Obama

Facebook/Nath Jones
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Una mujer de Nueva York que había sido encarcelada por publicar amenazas en redes sociales contra el presidente Donald Trump fue liberada la semana pasada bajo estrictas condiciones por un juez designado por los demócratas, según documentos judiciales.

La decisión fue tomada el 27 de agosto por el juez principal del Distrito de Columbia, James Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama. El magistrado ordenó que Nathalie Rose Jones, de 50 años, sea puesta en libertad supervisada con monitoreo electrónico y que reciba atención psiquiátrica una vez que regrese a su residencia en la Gran Manzana.

Lee además
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.
PERSECUCIÓN

Tribunal Supremo de Brasil ordena reforzar vigilancia policial en el domicilio de Bolsonaro
Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

La liberación sorprendió a muchos observadores, ya que apenas unos días antes la jueza federal Moxila Upadhyaya había negado la libertad bajo fianza a Jones por la gravedad de sus amenazas persistentes contra Trump, según reseñó The New York Post.

Intervención del Servicio Secreto

En una publicación del 6 de agosto en Facebook, Jones escribió: “Literalmente le dije hoy al FBI en cinco estados que estoy dispuesta a matar a este POTUS destripándolo y cortándole la tráquea con Liz Cheney y toda la Afirmación presente. Abordemos esto y restauremos la tranquilidad doméstica”.

En otras publicaciones, la mujer instó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a organizar una supuesta “ceremonia de arresto y destitución” de Trump en la Casa Blanca.

El Servicio Secreto intervino después de que la mujer confirmara en una entrevista, el 15 de agosto, que estaría dispuesta a “llevar a cabo la misión de matar” al mandatario republicano “con un objeto afilado” si se le presentaba la oportunidad.

Jones había etiquetado en sus mensajes a agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que generó aún más alarma entre las autoridades.

Problemas de salud mental

Amigos de la acusada declararon ante el tribunal que Jones tiene antecedentes de esquizofrenia y otros problemas de salud mental, aunque insistieron en que nunca había mostrado conductas violentas.

El caso fue destacado por la fiscal federal de Washington DC, Jeanine Pirro. En su momento advirtió que “amenazar la vida del presidente es uno de los delitos más graves y se enfrentará a un procesamiento rápido e inquebrantable". "Que quede claro: se hará justicia”, aseveró.

Por ahora, Jones seguirá bajo control judicial mientras enfrenta un proceso penal por el cargo de amenazar con asesinar al presidente de Estados Unidos, un delito grave que podría conllevar varios años de prisión si es hallada culpable.

FUENTE: Con información de The New York Post

Temas
Te puede interesar

Revelan mensajes que exponen campaña contra Blake Lively en caso judicial con Justin Baldoni

Jair Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige revocatoria de arresto domiciliario

Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?