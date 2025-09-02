Juez designada por Obama libera a mujer que amenazó con asesinar al presidente Trump

Nathalie Rose Jones, de 50 años, fue puesta en libertad por un juez designado por Barack Obama

NUEVA YORK.- Una mujer de Nueva York que había sido encarcelada por publicar amenazas en redes sociales contra el presidente Donald Trump fue liberada la semana pasada bajo estrictas condiciones por un juez designado por los demócratas, según documentos judiciales.

La decisión fue tomada el 27 de agosto por el juez principal del Distrito de Columbia, James Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama . El magistrado ordenó que Nathalie Rose Jones , de 50 años, sea puesta en libertad supervisada con monitoreo electrónico y que reciba atención psiquiátrica una vez que regrese a su residencia en la Gran Manzana.

La liberación sorprendió a muchos observadores, ya que apenas unos días antes la jueza federal Moxila Upadhyaya había negado la libertad bajo fianza a Jones por la gravedad de sus amenazas persistentes contra Trump, según reseñó The New York Post.

Intervención del Servicio Secreto

En una publicación del 6 de agosto en Facebook, Jones escribió: “Literalmente le dije hoy al FBI en cinco estados que estoy dispuesta a matar a este POTUS destripándolo y cortándole la tráquea con Liz Cheney y toda la Afirmación presente. Abordemos esto y restauremos la tranquilidad doméstica”.

En otras publicaciones, la mujer instó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a organizar una supuesta “ceremonia de arresto y destitución” de Trump en la Casa Blanca.

El Servicio Secreto intervino después de que la mujer confirmara en una entrevista, el 15 de agosto, que estaría dispuesta a “llevar a cabo la misión de matar” al mandatario republicano “con un objeto afilado” si se le presentaba la oportunidad.

Jones había etiquetado en sus mensajes a agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que generó aún más alarma entre las autoridades.

Problemas de salud mental

Amigos de la acusada declararon ante el tribunal que Jones tiene antecedentes de esquizofrenia y otros problemas de salud mental, aunque insistieron en que nunca había mostrado conductas violentas.

El caso fue destacado por la fiscal federal de Washington DC, Jeanine Pirro. En su momento advirtió que “amenazar la vida del presidente es uno de los delitos más graves y se enfrentará a un procesamiento rápido e inquebrantable". "Que quede claro: se hará justicia”, aseveró.

Por ahora, Jones seguirá bajo control judicial mientras enfrenta un proceso penal por el cargo de amenazar con asesinar al presidente de Estados Unidos, un delito grave que podría conllevar varios años de prisión si es hallada culpable.

FUENTE: Con información de The New York Post