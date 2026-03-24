Juez autoriza prisión domiciliaria temporal a expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil (2019-2022), Jair Bolsonaro, saluda a sus seguidores durante una marcha para exigir amnistía para las personas condenadas por una fallida insurrección de derecha el 8 de enero de 2023, en Brasilia, Brasil, el 7 de mayo de 2025.

BRASILIA.- Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a seguir temporalmente su condena en prisión domiciliaria, por razones humanitarias, tan pronto salga del hospital donde está internado por una bronconeumonía.

Condenado a 27 años de cárcel, el expresidente estará recluido en su casa en Brasilia por un plazo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado.

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"¡Gracias, Dios mío!", escribió en Instagram su esposa Michelle Bolsonaro, junto a una imagen de la noticia.

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Debido a sus problemas de salud, los abogados del líder opositor habían solicitado repetidas veces que fuera trasladado a su casa y no regresara al complejo penitenciario de Papuda, en la capital brasileña, donde cumple su pena desde enero.

Hasta ahora las peticiones habían sido negadas.

En su decisión el martes, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, dijo que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, "incluido con pericia médica si fuera necesario".

Complicaciones de salud

El exjefe de Estado (2019-2022) ingresó a terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia el 13 de marzo, con un cuadro de fiebre alta, sudores y escalofríos.

El lunes pasó a un cuarto del centro médico, aunque por ahora "sin previsión de alta hospitalaria", dijo el doctor Brasil Caiado.

Según el equipo médico, la infección que lo llevó al hospital es fruto de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

Encarcelado, ungió a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de octubre.

A menos de siete meses de los comicios, algunas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato.

FUENTE: Con información de AFP