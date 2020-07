Juez prohíbe a abogados identificar víctimas de abuso de Epstein

NUEVA YORK .- El juez que presidió el caso penal contra Ghislaine Maxwell (alta personalidad de la sociedad británica) acusada de reclutar a adolescentes para que el financiero Jeffrey Epstein abusara sexualmente dijo el viernes que sus abogados no pueden identificar públicamente a los acusadores, incluso si han hablado en público.

"No todas las acusaciones o declaraciones públicas son iguales", escribió la juez de distrito estadounidense Alison J. Nathan en su fallo en el caso que enfrenta Ghislaine Maxwell.

“Decidir participar o contribuir a una investigación o enjuiciamiento penal es un asunto muy diferente a simplemente hacer una declaración pública 'relacionada con' la Sra. Maxwell o Jeffrey Epstein, particularmente porque tal declaración podría haber ocurrido hace décadas y no tiene relevancia para los cargos en este caso".

Ella dijo que las mujeres "todavía mantienen un importante interés de privacidad que debe ser salvaguardado".

Los fiscales le habían pedido a Nathan que impidiera que los abogados de Maxwell identificaran públicamente a las mujeres a menos que se identificaran como participantes en el caso penal. De lo contrario, dijeron los fiscales, las mujeres pueden ser hostigadas o intimidadas y renuentes a cooperar con el gobierno.

La orden de Nathan llegó horas después de que los documentos judiciales recién revelados proporcionaran una nueva visión de una feroz pelea en la corte civil entre Maxwell, quien era la exnovia de Epstein, y una de las mujeres que acusaron a la pareja de abuso sexual.

Los documentos publicados el jueves por la noche eran de una demanda por difamación ahora resuelta presentada por una de las presuntas víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Giuffre afirmó en la demanda y otros litigios que Maxwell la reclutó en 2000 para ser una sirvienta sexual de Epstein. Dijo que la pareja la presionó posteriormente para que tuviera relaciones sexuales con numerosos hombres ricos o notables, incluido el Príncipe Andrew de Gran Bretaña, políticos estadounidenses, empresarios ricos, un famoso científico y diseñador de moda.

Maxwell y todos los acusados han negado esas acusaciones durante años.

Entre los documentos recientemente publicados se encontraban correos electrónicos que Maxwell y Epstein intercambiaron en enero de 2015, cuando las acusaciones de Giuffre estaban recibiendo una nueva ronda de atención de los medios.

Un correo electrónico, enviado desde la dirección de correo electrónico de Epstein pero escrito con la voz de Maxwell, parecía ser un borrador de declaración o un conjunto de puntos de conversación para que Maxwell los usara en su defensa. Dijo que ella había sido blanco de "falsas acusaciones de conducta inapropiada y ofensiva que aborrezco y de las que nunca he sido parte".

En respuesta a un correo electrónico de Maxwell unos días más tarde, Epstein escribió: "No has hecho nada malo y yo (te) te exhortaría a que comiences a actuar así". Él le sugirió que fuera y mantuviera la cabeza en alto, "no como un convicto (que escapa)".

Epstein se suicidó el verano pasado mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue arrestada recientemente por cargos federales de que reclutó al menos a tres niñas, incluida una de apenas 14 años, para que Epstein abusara sexualmente en la década de 1990. Los fiscales dijeron que ella también se unió al abuso.

Maxwell está encarcelado en espera de juicio en Nueva York.

Muchos de los documentos revelados por el tribunal el jueves habían estado disponibles públicamente antes.

Incluyeron una declaración en la que Giuffre describió el presunto abuso, y también respondió preguntas sobre los errores que había cometido anteriormente al contar su historia, incluso al decirle originalmente a un tribunal que tenía 15 años cuando conoció a Epstein, cuando los registros mostraron que tenía al menos un año mayor.

A lo largo de los años, Giuffre le contó su historia al FBI, pero no se presentaron cargos por sus acusaciones y no es una de las tres presuntas víctimas en el caso penal actual contra Maxwell.

Dos documentos que no fueron divulgados según lo programado para el jueves fueron declaraciones que Maxwell hizo en la demanda civil en 2016.

La jueza de distrito de los EEUU Loretta A. Preska había ordenado su liberación, pero los abogados de Maxwell apelaron su decisión ante el 2do Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EEUU.

Sus abogados dijeron que deberían ser bloqueados porque ahora enfrenta cargos criminales.