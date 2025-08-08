viernes 8  de  agosto 2025
Paulina Rubio incumple dos órdenes judiciales sobre custodia de su hijo

Fuentes cercanas a Colate Vallejo-Nágera aseguran que Rubio no acompañó a su hijo a Madrid como le fue ordenado ni lo envió de regreso en la fecha establecida

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

Cortesía/Univision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El conflicto entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio sobre la custodia del hijo que tienen en común, Andrea Nicolás, se acrecienta, luego de que la Chica Dorada incumpliera con dos órdenes judiciales y no asistiera a la audiencia que estaba prevista para el 6 de agosto ante un tribunal en Miami.

Según informó la periodista Rosa Conde, la juez que lleva el caso del menor ordenó a la cantante viajar con su hijo a Madrid, donde posteriormente el joven de 14 años sería llevado por su padre a un campamento en Burgos. Y al culminar las vacaciones, debía esperarlo nuevamente en el aeropuerto de Madrid y regresar a Miami.

Sin embargo, la cantante no cumplió con lo establecido por la juez.

Trascendió que el 16 de julio, Rubio dejó a su hijo en el aeropuerto de Miami sin acompañante ni su pasaporte español. Al arribar en Madrid, Andrea Nicolás fue retenido en inmigración. Esta sería la primera orden que la mexicana violó.

Fuentes cercanas al entorno de Colate informaron que tras gestiones del empresario el joven pudo ingresar al país y ser llevado al campamento.

Pasado los días, Paulina tampoco se presentó en el aeropuerto de Barajas, incumpliendo nuevamente la orden judicial. Además, no había comprado a su hijo un boleto a Estados Unidos sino a Grecia, donde ella lo estaba esperando.

Crece el conflicto

El miércoles 6 de agosto se dio a conocer que la intérprete de Yo no soy esa mujer no se presentó en la audiencia pautada, incumpliendo una segunda orden judicial.

"El 5 de agosto, la abogada de Paulina presenta un escrito en el que dice que la artista no puede ir porque está en Grecia. Pide mover la fecha, pero la jueza dice que no. Ahora estamos esperando a ver qué decide la jueza sobre estas dos órdenes que Paulina no ha cumplido", explicó Rosa Conde en un programa vespertino del canal Telecinco.

Igualmente, Andrea Nicolás debía irse con su padre a partir del jueves 7 de agosto, según el acuerdo de custodia; Aparentemente, esto no ocurrió.

