Juez acepta moción de Blake Lively vinculada a la filtración de una declaración

Aunque los abogados de Baldoni negaron haber filtrado la declaración de Lively a la prensa, el juez J. Liman falló a favor de la protagonista de Gossip Girl

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de It Ends With Us en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de "It Ends With Us" en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

AFP/Charly Triballeau
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El juez a cargo de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni aceptó la moción que la actriz presentó para eliminar la transcripción de una declaración del expediente, luego de que lo expuesto fuera filtrado a la prensa.

People informa que fue el 31 de julio cuando Lively dio su testimonio sobre el conflicto que mantiene con Baldoni y Wayfarer Studios por su película de 2024 It Ends With Us. Sin embargo, cuatro días después la también modelo acusó al director y su equipo de filtrar lo dicho en la prensa.

"Los abogados de Lively solicitaron entonces a un juez federal que eliminara del expediente judicial, archivado bajo secreto, un borrador de 292 páginas de la transcripción de la declaración, argumentando que el equipo de Baldoni lo subió al expediente público sin ninguna razón legal plausible para hacerlo, excepto como material para la campaña mediática de los demandados de Wayfarer", reseña la revista.

Fallo

Aunque los abogados de Baldoni rechazaron los señalamientos de Lively y aseveraron que no había pruebas que respaldaran sus acusaciones, el juez J. Liman falló a favor de la protagonista de Gossip Girl, y se eliminará el documento sellado del expediente.

En un comunicado, la autoridad señaló que la declaración no contó con el propósito adecuado y se presume que se usó para alimentar la especulación y el espectáculo en el caso.

El juez sostuvo que Baldoni y Wayfarer presentaron cantidades indebidas de páginas irrelevantes con el objetivo de que si Lively utilizar la respuesta de la actriz para sus fines de relaciones públicas. "El Tribunal no solo tiene la facultad, sino también la responsabilidad, de intervenir", manifestó el Juez Liman.

