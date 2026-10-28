Rays remontan a los Cerveceros y evitan la eliminación en la Serie Mundial 2026

Los Tampa Bay Rays celebran con Ben Williamson #15 tras conectar un sencillo productor de carrera en la duodécima entrada para derrotar a los Milwaukee Brewers en el cuarto partido de la Serie Mundial 2026 en el Tropicana Field el 27 de octubre de 2026

Los Rays de Tampa Bay derrotaron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee en 12 entradas en el cuarto juego de la Serie Mundial 2026, disputado en el Tropicana Field, y evitaron la eliminación gracias a un sencillo decisivo de Ben Williamson con las bases llenas. Milwaukee mantiene la ventaja de 3-1 en la serie y buscará conquistar el título en el quinto encuentro.

Tampa Bay se negó a despedirse de la temporada con una dramática victoria que mantuvo con vida sus aspiraciones de remontar la Serie Mundial. Williamson se convirtió en el héroe de la noche al conectar el imparable que impulsó la carrera del triunfo en la parte baja del duodécimo episodio.

Los Cerveceros habían tomado la delantera en esa entrada con un jonrón de Cooper Pratt, que parecía acercar definitivamente a Milwaukee al campeonato. Sin embargo, los Rays respondieron con una remontada que encendió a los aficionados en el Tropicana Field.

Junior Caminero inició la reacción al alcanzar la primera base gracias a un error en el tiro de Joey Ortiz. Aunque el dominicano mostró molestias físicas después de la jugada, permaneció en el encuentro y avanzó hasta tercera con un sencillo de Liam Hicks, antes de ser sustituido por un corredor emergente.

Jonny DeLuca igualó el marcador con un sencillo impulsor y Chandler Simpson conectó su tercer imparable de la noche para llenar las bases. Con la oportunidad de definir el encuentro, Williamson entró como bateador emergente en lugar de Victor Mesa Jr. y conectó el primer lanzamiento hacia el jardín derecho para sellar la victoria.

«Es lo que sueñas cuando creces. Juegas al Wiffle ball en el patio con tus amigos e imaginas conectar un hit para dejar en el terreno al rival en la Serie Mundial», expresó Williamson después del encuentro.

El mánager de Tampa Bay, Kevin Cash, destacó la capacidad de reacción de sus jugadores, quienes no bajaron los brazos pese a encontrarse nuevamente contra las cuerdas.

«Parecía que, después de quedar abajo 3-2 en el duodécimo inning, nadie entró al dugout con la cabeza gacha», señaló el dirigente.

Los Rays buscan una remontada histórica

Con el triunfo, Tampa Bay redujo la presión de una eliminación inmediata, aunque todavía necesita ganar tres encuentros consecutivos para conquistar el campeonato. El quinto juego se disputará este miércoles, nuevamente con los Rays como locales, antes de que la serie pueda regresar a Milwaukee.

Nick Martínez, quien estaba previsto como abridor del quinto partido, trabajó dos entradas sin permitir carreras como relevista y manifestó su confianza en la capacidad del equipo para completar la remontada.

«Somos peligrosos. Tenemos la espalda contra la pared y sabemos lo que debemos hacer. Podemos ganar cuatro juegos seguidos. Este equipo es capaz de hacerlo», afirmó el lanzador, según declaraciones recogidas por el reportero Ryan Bass. «Somos peligrosos. Tenemos la espalda contra la pared y sabemos lo que debemos hacer. Podemos ganar cuatro juegos seguidos. Este equipo es capaz de hacerlo», afirmó el lanzador, según declaraciones recogidas por el reportero Ryan Bass.

La historia, sin embargo, juega en contra de Tampa Bay. Los Medias Rojas de Boston de 2004 son el único equipo de las Grandes Ligas que ha remontado una desventaja de 0-3 en una serie de playoffs. Ninguna franquicia ha logrado esa hazaña en una Serie Mundial.

Milwaukee conserva el control de la serie

La derrota fue apenas la segunda de los Cerveceros en los playoffs de 2026. El equipo de Milwaukee tendrá otra oportunidad de cerrar la serie en el quinto encuentro, para el que anunció al as Jacob Misiorowski como abridor.

Jackson Chourio volvió a destacar ofensivamente pese al revés, al terminar de 6-2. El jardinero venezolano de 22 años suma 10 imparables en los primeros cuatro juegos de esta Serie Mundial, con lo que igualó el registro de Babe Ruth establecido en 1928 para esa instancia.

Por su parte, Cooper Pratt terminó de 5-4, con dos carreras impulsadas, incluido el cuadrangular que puso a Milwaukee por delante en la parte alta del duodécimo episodio.

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, reconoció que su equipo deberá afrontar la presión de cerrar una serie ante un rival que ha demostrado su fortaleza durante toda la temporada.

«Sabemos que será difícil. Estás jugando contra el mejor equipo de la Liga Americana. Lo demostraron durante todo el año y hoy respondieron en un momento importante», afirmó Murphy.

Milwaukee sigue a una victoria del título, pero Tampa Bay ha conseguido prolongar la batalla. El quinto encuentro determinará si los Cerveceros celebran el campeonato o si los Rays dan otro paso hacia una remontada que podría entrar en la historia de las Grandes Ligas.