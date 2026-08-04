martes 4  de  agosto 2026
ELECCIONES

Los demócratas votan en primarias en Michigan

Los candidatos son Abdul El-Sayed, un médico del ala "progresista" (socialista) del Partido Demócrata, y Haley Stevens, actual senadora respaldada por el establishment de la izquierda

Electores en Estados Unidos ejercen su derecho al voto.

Electores en Estados Unidos ejercen su derecho al voto.

ALLISON JOYCE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los demócratas estadounidenses votan este martes en su primaria en Michigan, donde un candidato de izquierda se enfrenta a una congresista respaldada por el establishment en una contienda sobre la que planea el futuro del partido a nivel nacional.

Los candidatos para pelear por la banca en el Senado son Abdul El-Sayed, un médico del ala "progresista" (socialista) del Partido Demócrata, y Haley Stevens, actual diputada respaldada por el establishment de la izquierda

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El vencedor demócrata en este estado de más de 10 millones de habitantes del norte del país se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers por un escaño que dejó vacante el demócrata Gary Peters.

Los demócratas intentan recuperar la mayoría en el Senado. Para lograrlo deben conservar su escaño en este estado, donde el presidente Donald Trump triunfó en 2024.

La primaria demócrata del martes despierta mucho interés.

Una victoria de Abdul El-Sayed coronaría la política radical del Partido Demócrata, una tendencia que ha logrado triunfos en primarias recientes en Nueva York y Colorado.

El radicalismo del Partido Demócrata

Como es de suponer, el candidato de la ultraizquierda cuenta con el apoyo de varias figuras progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Se presenta como dispuesto a "luchar por las clases populares", contra los grandes empresarios, pero también contra los actuales dirigentes del Partido Demócrata y el movimiento proisraelí en Estados Unidos.

Haley Stevens, diputada desde 2019 de los alrededores de Detroit, ha centrado su campaña en la reindustrialización y en su capacidad para reunir a personas de distintos ámbitos frente a los republicanos.

Esta exasesora del presidente Barack Obama en temas de la industria automotriz cuenta con el apoyo de varios dirigentes demócratas, como Chuck Schumer y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

FUENTE: Con información de AFP.

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