lunes 25  de  agosto 2025
EEUU

Jueza suspende temporalmente la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Uganda

Abrego García es acusado de ser un pandillero de la MS-13, traficante de personas, golpeador de esposas, depredador de menores y delincuente indocumentado

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BALTIMORE — Una jueza federal suspendió temporalmente este lunes la deportación a Uganda de un ciudadano salvadoreño acusado de tráfico de inmigrantes.

Kilmar Ábrego García, quien en marzo había sido deportado a El Salvador y a quien luego se le hizo regresar a Estados Unidos, fue detenido nuevamente el lunes en Baltimore por agentes de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria), indicó en X la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

Lee además
EEUU continúa las deportaciones de inmigrantes indocumentados. 
INMIGRACIÓN

ICE evalúa crear su propia flota de aviones para acelerar deportaciones
Kilmar Ábrego García, salvadoreño que sería miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y maltratador reincidente, según reportes policiales.
Migración

Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera del juicio que enfrenta por tráfico de personas

El ICE informó que Ábrego García, de 30 años, "será procesado para su deportación a Uganda", luego de su liberación el viernes de una cárcel de Tennessee.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/1959968804881998262&partner=&hide_thread=false

Las acusaciones

El Departamento de Seguridad Interior acusa a Kilmar Abrego García de ser un pandillero de la MS-13, traficante de personas, golpeador de esposas, depredador de menores y delincuente indocumentado.

La defensa del salvadoreño presentó de inmediato un recurso para detener la deportación y la jueza de distrito Paula Xinis decidió suspender temporalmente la expulsión de Ábrego García, mientras realiza nuevas audiencias.

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del ciudadano salvadoreño, dijo a una multitud de simpatizantes fuera de la oficina del ICE a la que concurrió su defendido, que su cliente fue detenido cuando se presentó a la cita.

"¡Vergüenza, vergüenza!", corearon los manifestantes, algunos de los cuales sostenían carteles que decían "Liberen a Kilmar".

"El aviso (entregado a Ábrego García) indicaba que el motivo (de la cita) era una entrevista", dijo Sandoval-Moshenberg.

"Claramente eso era falso. No había necesidad de que lo detuviera el ICE", sostuvo el abogado.

"Ya estaba bajo monitoreo electrónico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y básicamente bajo arresto domiciliario", dijo. "La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo", según su abogado.

Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo: "Pase lo que pase hoy (...) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí, sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad".

Uganda

El sábado, los abogados de Ábrego García adelantaron que el gobierno estadounidense pretendía deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental. El viernes, García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El hombre de origen salvadoreño había sido deportado por un "error administrativo", según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país de origen y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.

Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en El Salvador.

La Casa Blanca lo describió la semana pasada como "un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres" y miembro de la pandilla MS-13.

Ábrego García niega haber cometido cualquier delito.

Rechazó la oferta

El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, informaron sus abogados, pero rechazó la oferta.

"El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego", afirmaron.

A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del ICE informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la oficina local de esa agencia en Baltimore el lunes por la mañana, añadieron.

Los partidarios de Trump elogian su firmeza, pero juristas y defensores de los inmigrantes indocumentados han criticado duramente lo que consideran deportaciones apresuradas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

¿Tiene derecho a la sanidad un inmigrante en EEUU con la "green card"?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. 
OBITUARIO

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García (centro, izq.) habla junto a Lydia Walther Rodríguez (der.) de CASA (Defensores Especiales Designados por el Tribunal), a su llegada a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.   
MIGRACIÓN

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERIA

Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"