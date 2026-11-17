WASHINGTON - - La junta directiva de Nvidia no tiene previsto reincorporar a su antiguo CEO, Jensen Huang, anunció este martes su presidente, Harvey Jones, tras la salida del empresario, envuelta en un escándalo que combina una supuesta infidelidad y acusaciones de contrabando.

"La junta directiva de Nvidia aceptó por unanimidad su dimisión y no contempla restituir a Jensen en el cargo de director general", declaró Jones durante una llamada con los inversores, después de que se difundieran los resultados trimestrales del gigante tecnológico californiano. Huang, por su parte, se había mostrado dispuesto a retomar las riendas de la compañía.

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El cofundador de Nvidia presentó la semana pasada su renuncia como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de la compañía estadounidense. Tras su salida, la empresa nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez a un presidente del consejo de administración, Harvey C. Jones.

En un comunicado oficial, la junta directiva informó que iniciaría de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

Escándalo por una relación extramatrimonial

La renuncia se produjo en medio de una crisis reputacional tras conocerse la supuesta relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia estadounidense como presunta espía china. El caso también está relacionado con acusaciones de contrabando.

Kress, quien se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013, cuenta con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft. Durante su gestión interina, mantendrá sus actuales responsabilidades financieras.

Asimismo, la junta directiva nombró a Jones, exconsejero delegado y expresidente ejecutivo de Synopsys, como el primer presidente del consejo en la historia de Nvidia, que hasta ahora carecía de esa figura.

"Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera", afirmó Jones en el comunicado.

Nvidia mantiene la presentación de sus resultados

La compañía confirmó que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el martes 17 de noviembre, después del cierre de Wall Street.

El pasado domingo, Huang ofreció disculpas públicas por haber sido "infiel" a su esposa, mientras la junta directiva contrataba al bufete Wachtell Lipton para investigar el caso.

En los mercados financieros, las acciones de Nvidia caían un 12 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

FUENTE: Con información de AFP