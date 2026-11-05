La Casa Blanca augura que demócratas "fracasarán" al intentar revertir el legado de Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump firma una gran pieza de granito que formará parte del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.

WASHINGTON — La Casa Blanca aseguró este jueves que los demócratas, que a partir de enero controlarán el Congreso, fracasarán en su intento de revertir el legado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En los últimos dos años de su presidencia, los demócratas intentarán —y fallarán— revertir todo lo que ha hecho el presidente Trump. Estos esfuerzos correrán la misma suerte que los intentos anteriores de la izquierda radical: el fracaso", declaró la Casa Blanca en la red social X.

La publicación estuvo acompañada de la conocida fotografía de Trump con el puño en alto, el rostro ensangrentado y una bandera estadounidense de fondo, tomada el día en que sobrevivió a un intento de asesinato durante la campaña electoral de 2024.

In the final two years of his presidency, Democrats will try — and fail — to reverse everything President Trump has done.



These efforts will meet the same fate as the Radical Left’s previous attempts: failure. pic.twitter.com/VnhVHxaMAr — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

El mensaje responde al resultado de las elecciones de medio mandato del pasado martes, en las que la oposición logró una victoria y arrebató a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con triunfos en bastiones conservadores como Texas, Kansas o Iowa.

Las encuestas apuntan a un voto de castigo a la Administración de Trump por el elevado coste de la vida, especialmente por el precio de la gasolina, y por la impopular guerra de Irán.

Trump ha advertido de que vetará las leyes que apruebe el nuevo Congreso que vayan en contra de la agenda del gobierno, mientras que los demócratas no descartan abrir investigaciones sobre el presidente y miembros de su gabinete, repitiendo la historia durante el primer mandato de TRump y durante la administracion de Joe Biden, en un intento de frenar el retorno de Trump a la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de EFE