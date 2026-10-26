lunes 26  de  octubre 2026
Cruces de reproches

Trump llama "estúpido" a Obama y responde a sus burlas sobre las reformas en la Casa Blanca

El mandatario, que construyó un helipuerto y está levantando un salón de baile en la residencia presidencial, defendió sus reformas al asegurar que el edificio es "un símbolo de Estados Unidos" que "debe ser debidamente mantenido y pintado"

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump llamó este lunes "estúpido" a su antecesor, el demócrata Barack Obama, después de que este se burlara de las reformas que realiza el mandatario en la Casa Blanca y las comparara con un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por una decoración recargada y raciones abundantes.

"Él no lo entiende porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera", respondió Trump a la prensa durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral de cara a los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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Trump, que construyó un helipuerto y está levantando un salón de baile en la residencia presidencial, defendió sus reformas al asegurar que el edificio es "un símbolo de Estados Unidos" que "debe ser debidamente mantenido y pintado".

"Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente", remató.

A Obama le molesta la decoración en oro

El republicano respondió así a las burlas que Obama lanzó el sábado durante un mitin en Ohio, donde comparó la decoración de la residencia con la de un restaurante de la cadena californiana y llegó a evocar al dictador iraquí Sadam Husein.

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Husein hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", dijo Obama el sábado durante un mitin en Ohio, en el que criticó las reformas impulsadas por Trump en la residencia presidencial, entre ellas la construcción de un salón de baile, la pavimentación del Jardín de las Rosas y la instalación de un helipuerto en el jardín sur.

"Así que está claro que no está centrado en bajar los precios", añadió el demócrata que se ha involucrado de lleno en la campaña electoral de candidatos musulmanes y socialistas, a diferencia de otros mandatarios demócratas.

Bessent: "Museo que parece la tumba de Darth Vader"

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también se sumó a la polémica y este lunes acudió a un Cheesecake Factory cercano a la residencia presidencial para comer una hamburguesa con queso y arremeter contra el expresidente demócrata.

"Este es el hombre que construyó el museo que parece la tumba de Darth Vader", dijo Bessent sobre el Centro Presidencial Obama, inaugurado el pasado verano en Chicago y que se encuentra en medio de una controversia por el alto costo y lo poco atractivo del edificio.

Los cruces de reproches se producen a poco más de una semana de las elecciones para renovar el Congreso, en las que, según las encuestas, apuntan a un escenario favorable a los demócratas, en medio del descontento por la impopular guerra de Irán y el elevado coste de la vida, especialmente de la gasolina.

FUENTE: Con información de EFE

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