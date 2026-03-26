jueves 26  de  marzo 2026
Negociaciones

La Casa Blanca confirma que Pakistán ejerce como mediador con Irán; Turquía y Egipto también participan

Witkoff dijo que "se trata de conversaciones diplomáticas delicadas" y que ha recibido la instrucción de Trump de "mantener la confidencialidad" de los términos

El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, confirmó este jueves que el Gobierno de Pakistán ejerce como mediador en las negociaciones indirectas con Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

"Hemos presentado una lista de acción de 15 puntos que constituye el marco para la paz. Dicha lista ha sido enviada a través del Gobierno pakistaní, el cual ha actuado como mediador, lo que ha dado lugar a conversaciones firmes y positivas", declaró durante una reunión del gabinete presidida por Donald Trump.

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Witkoff agregó que "se trata de conversaciones diplomáticas delicadas" y que ha recibido la instrucción de Trump de "mantener la confidencialidad" de los términos y "no negociar a través de los medios de comunicación".

"Veremos a dónde nos llevan las cosas y si logramos convencerlos de que este es un punto de inflexión", expresó sobre los iraníes.

Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, lideraron en febrero las negociaciones con Irán para un acuerdo nuclear, que se rompieron cuando Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero el ataque a gran escala contra la República Islámica que dio lugar a la guerra.

Irán quería "ganar tiempo"

Según Witkoff, durante esas conversaciones quedó claro que Irán no estaba dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio y a obtener un arma nuclear, y que querían "ganar tiempo" hasta que Trump dejara la Casa Blanca.

"Jared y yo coincidimos en que los iraníes estaban allí para ganar tiempo hasta que llegara un presidente más débil. Esta fue una estrategia equivocada", dijo.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que "está siendo deliberada" por Teherán.

Según Dar, los mensajes entre Estados Unidos e Irán se están transmitiendo a través de la diplomacia paquistaní y países "hermanos" como Turquía y Egipto, entre otros, también están apoyando la iniciativa, dice en un mensaje en su cuenta de X.

La CNN informó el miércoles de que la Casa Blanca trabaja para organizar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y representantes de la República Islámica, lo que no ha sido confirmado por Islamabad.

FUENTE: Con información de EFE

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