miércoles 29  de  abril 2026
Visita de Estado

La Casa Blanca ofrece una cena con vinos selectos y menú de alta cocina para Carlos III

La cena fue acompañada por un programa musical a cargo de agrupaciones militares y una decoración de flores de primavera

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras recibe al rey Carlos III y a la reina Camila de Gran Bretaña durante una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras recibe al rey Carlos III y a la reina Camila de Gran Bretaña durante una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

AFP
El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump reciben al rey Carlos III y a la reina Camila de Gran Bretaña durante una cena de estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump reciben al rey Carlos III y a la reina Camila de Gran Bretaña durante una cena de estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Casa Blanca ofreció este martes una cena de Estado en honor al rey Carlos III del Reino Unido y la reina Camila, con un menú de alta cocina y una selección de vinos estadounidenses, después del discurso del monarca ante del Congreso.

La velada, organizada por la primera dama, Melania Trump, está marcada por un menú de inspiración estacional que incluye elaboraciones como velouté de verduras de huerta, raviolis de hierbas de primavera y lenguado meunière, además de un postre con miel de la Casa Blanca y chocolate sin harina en forma de colmena.

Lee además
(De izq. a der.) El presidente de EEUU, Donald Trump, el rey de Gran Bretaña, Carlos III, la reina Camila y la primera dama, Melania Trump, caminan hacia el Rastro del Panal de la Casa Blanca para un recorrido en el Césped Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de abril de 2026.
Diplomacia

El rey Carlos III se reúne con Trump en visita de Estado en un intento por recomponer las relaciones
El rey Carlos III de Gran Bretaña es aplaudido mientras se dirige a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.
VISITA

Carlos III llama a la "reconciliación y renovación" entre EEUU y el Reino Unido en su discurso ante el Congreso

Aunque el presidente Donald Trump no consume alcohol, la Casa Blanca ofreció una diversidad de vinos de productores de Estados Unidos como Hopkins Riesling, Penner-Ash Pinot Noir y Newton Chardonnay.

La cena fue acompañada por un programa musical a cargo de agrupaciones militares y una decoración de flores de primavera.

Trump elogia a Carlos III

A su arribo a la Casa Blanca, Carlos III fue recibido por Trump quien elogió el discurso que el monarca ofreció horas antes en el Congreso estadounidense diciendo: "gran discurso", y dijo en forma de broma que se sentía "celoso".

Previo al evento, se observó a Melania luciendo un vestido Dior color rosa delfinio sin tirantes, mientras que la reina Camila portó un vestido-abrigo rosa de Dior.

Por la tarde, el rey Carlos III, ante el Senado estadounidense, llamó a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración Trump.

El rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

También rompió una lanza a favor de la OTAN, organización que Trump ha amenazado con abandonar tras no intervenir en el estrecho de Ormuz.

"La OTAN está comprometida con la defensa mutua", afirmó, al recordar que la Alianza activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sobre la visita de Estado sobrevuela el caso del pederasta Jeffrey Epstein a raíz de la investigación sobre el príncipe Andrés, hermano de Carlos III. Los reyes, sin embargo, no se reunirán con las víctimas durante su viaje.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Presidente Donald Trump revela que su madre estaba enamorada del rey Carlos III

Fiscalía acusa de tres cargos federales al hombre que intentó asesinar a Trump en cena de corresponsales

Casa Blanca afirma que "culto al odio de la izquierda" condujo a ataque contra Trump en gala de corresponsales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Te puede interesar

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del trámite de asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

El Dr. David Morens habla durante una audiencia del Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Pandemia de Coronavirus en el Capitolio el 22 de mayo de 2024 en Washington, DC.
Investigación

Departamento de Justicia acusa a exasesor de Fauci de ocultar información sobre orígenes del COVID-19