jueves 24  de  septiembre 2026
TIROTEO

Identifican y acusan al presunto hombre que abrió fuego en una terminal del Aeropuerto de Miami

Francisco Ivan Mendiola, de 31 años, habría hecho cuatro disparos. Tres balas dieron en un basurero y otra en un automóvil desocupado

Francisco Ivan Mendiola, de 31 años.

Francisco Ivan Mendiola, de 31 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) identificó a Francisco Ivan Mendiola, de 31 años, como el hombre acusado de abrir fuego hacia una de las terminales ocupadas del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Nadie resultó herido y el detenido enfrenta una imputación grave y tres delitos menores.

El anuncio amplía la información publicada la tarde del miércoles por DIARIO LAS AMÉRICAS, que reveló en exclusiva, mediante una fuente cercana al caso, que el arrestado sería de origen británico. MDSO todavía no ha confirmado oficialmente su nacionalidad.

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En un comunicado remitido a este medio, la agencia precisó que los hechos ocurrieron el 23 de septiembre, alrededor de las 4:05 p.m. El expediente quedó registrado con el número PD260923269162.

De acuerdo con el informe de arresto, Mendiola se encontraba en el segundo nivel de un estacionamiento de corta duración cuando realizó las detonaciones. Tres proyectiles impactaron un basurero metálico y el cuarto alcanzó el parabrisas de un Dodge Challenger que estaba desocupado.

En los alrededores había peatones y numerosos vehículos, mientras el tráfico aéreo continuaba con normalidad. Ninguna persona fue alcanzada.

Los uniformados localizaron al sospechoso sentado en un banco y uno de ellos lo observó cuando colocaba un cargador en un arma de fuego. Posteriormente, fue puesto bajo custodia sin que se produjeran nuevos incidentes.

Dentro de una mochila que llevaba consigo, los investigadores encontraron la pistola y dos cargadores con capacidad para 16 municiones cada uno. Ambos contenían 12 balas. Cerca del lugar también fueron recuperados cuatro casquillos, refiere el documento de MSDO.

El reporte señala que el acusado parecía estar intoxicado y se comportaba de manera agresiva, por lo que los detectives no pudieron interrogarlo formalmente en ese momento. Las autoridades aún desconocen qué lo llevó a actuar de esa manera.

Grabaciones realizadas por testigos y publicadas en redes sociales muestran a un hombre barbudo y esposado mientras varios oficiales lo conducen hacia una patrulla. Otras imágenes captaron a integrantes de equipos tácticos, algunos armados con rifles, desplegados en los exteriores de la instalación aérea.

Las cámaras de vigilancia registraron al individuo cuando caminaba desde el estacionamiento Flamingo hacia el área de corta duración. Los documentos indican que era la única persona en el espacio inmediato desde donde se habrían efectuado los tiros.

Mendiola enfrenta un cargo grave por disparar o lanzar un proyectil potencialmente mortal contra una estructura o vehículo, otro por descargar ilegalmente un arma en un lugar público y dos acusaciones de daños criminales. Las pérdidas materiales fueron calculadas entre 200 y 1.000 dólares.

La movilización policial obligó a cerrar temporalmente el nivel de salidas entre las puertas 12 y 17 y a desviar el tránsito hacia llegadas. Poco antes de las 6 p.m., las vías fueron reabiertas y las operaciones comenzaron a normalizarse.

Detectives del Buró de Seguridad Nacional de MDSO y de la Unidad de Investigaciones Generales del Aeropuerto permanecen a cargo de las pesquisas.

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