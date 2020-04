La firma de Trump aparecerá en cheques de ayuda

Por norma general, en este tipo de documentos iría impresa la firma de un funcionario público, pero no del Presidente, por lo que varios congresistas demócratas han acusado ya a Trump de intentar sacar crédito electoral de una ayuda que fue aprobada inicialmente por el Congreso.

El Presidente aseguró en una rueda de prensa el 3 de abril que no quería que su nombre figurase en las ayudas. "¿Quiero firmarlas? No", dijo entonces con relación al reparto de casi 300 millones de dólares, que no obstante no dudó en describir como "una iniciativa de la Administración Trump", recoge Bloomberg.

El mandatario ha esgrimido los buenos datos económicos como uno de sus principales avales para repetir en la Casa Blanca, pero en estas últimas semanas se ha topado con una inesperada crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Unos 16 millones de personas se han quedado sin empleo en las últimas semanas.

A nivel médico, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro mundial del brote al registrar las mayores cifras tanto de contagiados (unos 610.000) como de fallecidos (26.000), según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.