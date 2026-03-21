Trump proporciona justicia a las mujeres iraníes y esperanza al pueblo cubano

La obra de arte fue destrozada. Dieron un mensaje intenso de odio y dijeron que no permaneciera en pie ni la belleza divina. Bellas caras mutiladas, hermosos cuerpos ultrajados y figuras inertes fueron consideradas sin humanidad y vilipendiaron su pureza. Mujer hermosa no solo por tu cuerpo, sino más bien por tu talento y tu corazón lleno de amor que paralizaron sus latidos y derramaron tu vida por la orden de un carnicero de la teocracia terrorista en el poder de la nación.

El Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) reveló una lista de las mujeres y niñas que han perdido la vida en la lucha por la libertad en Irán, en la jornada Mujer, Vida y Libertad.

Mahsa Amini (22 años) fue el símbolo de la libertad de expresión y en protesta por su muerte injusta se desarrollaron manifestaciones multitudinarias en todo el país, definida como Mujer, Vida y Libertad (2022), reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad y las milicias leales al régimen gobernante de los ayatolás.

Víctimas durante las protestas pacíficas

15 -19 años

Aynaz Javaheri (15); Ava Panahi (15); Sarins Esmslizadeh (16); Sarina Saedi (16); Maedeh Mahak Hashemi (16); Aram Majd (17); Nika Shakarami (17); Satareh Tajik (17); Sadaf Movahhedi (17); Arnika Qaem Maghami (17); Hanieh Moradinejad (17); Mahta Mougouii (18); Sarina Shiri (19); Pegah Ghavasieh (19); Yalda Aghafazli (19); Sarina Shiri (19).

20 -29 años

Hadis Najafi (20); Lina Namyar (21); Negin Abdolmaleki (21); Marzieh Doshman Ziari (22); Negin Radfar (22); Donya Farhadi (22); Annaneh Kia (23); Nasim Sedghi (23); María Ghavasieh (24); Hediyeh Naimani (25); Darya Nazmdeh (26); Negin Salehi (26); Qazaleh Qassemi (26) Maedeh Javanfar (28);

+ 30 años

Fereshteh Ahmadi (32); Ghazaleh Chalavi (33); Shirin Alizadeh (35); Samaneh Niknam (36); Dr. Ayda Rostami (36); Atefeh Na´ami (37); Nasrin Qaderi (38); Kobra Sheikh Saqqa (55); Minoa Malidi (62) y otros casos sin definir la edad como Roshana Ahmadi; Elaheh Saeedi; Dra. Parisa Bahmani; Behnaz Afshari; Aylar Haghi, estudiante de medicina; Ashraf Nikbakht; Farzaneh Kazemi; Somayyeh Mahmoudi Nejad; Nahid Mostafapour; Sanaz Keshavarz; Maryam Ghawasi; Narges Khorrami Fard.

Los carniceros de la teocracia terrorista de Irán no tuvieron humanidad ni compasión ni honor al asesinar brutalmente durante su inocencia a niñas: Helen Ahmadi (7); Diana Mahmoudi (7); Hasti Narcuil (8); Mona Naghib (8); Parmis Hamnava (14).

El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, decretó la Operación Furia Épica –no más armas nucleares ni misiles balísticos ofensivos- contra los tristemente célebres de aquellas brutalidades inhumanas, organizadas por los ayatolás y, en especial, el líder supremo del país, Alí Jameneí, quien sustituyó a Ruhollah Jameine, promotor de la destrucción de EEUU, la sociedad occidental y ordenó y planificó la captura de rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán (1979-1981) y en este ejemplo de continuidad, Jameneí incitó la devastación con coches bombas de la embajada y el consulado israelíes en Buenos Aires, 1992, y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, 1994), en la misma ciudad, en Argentina.

La Operación Furia Épica es un operativo militar en conjunto con Israel, León Rugiente, y esta combinación destruyó cerca de 2 mil bases militares iraníes y decapitó al régimen. En el primer día de acción, el 28 de febrero de 2026, en una reunión con la presencia del ayatolá supremo y sus militares, políticos y administrativos del sistema, mueren Jameneí, Mahmud Ahmadinejad, asesor del ayatolá supremo y expresidente de Irán (2005-2013) y más de 50 de sus directivos.

Los más de 50 altos directivos de la tiranía abatidos junto a Jameneí estaban el Ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas; el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica; el comandante de la Organización de Inteligencia de la Policía de la República Islámica (cargo de inteligencia y represión interna) y el jefe del Comando de Emergencia del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya.

Otros facultativos eliminados: el comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; el presidente de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva (vinculada al programa nuclear y misiles); el secretario del Consejo de Defensa / Consejo Superior de Seguridad Nacional y asesor principal del Líder Supremo en asuntos de seguridad y defensa y el Brigadier General, Jefe de la Oficina Militar del Líder Supremo.

Cuando el pueblo iraní se enteró de la aniquilación de Jameneí, cabecilla de un régimen violador de niñas y asesino de mujeres por simplemente no usar un pañuelo en la cabeza, muchas personas salieron a manifestar su congratulación. También la tiranía de los ayatolás ha aterrorizado a la región y al mundo como el principal patrocinador estatal del terrorismo y su ofuscación de conseguir la supremacía militar con la obtención de la bomba nuclear.

“Siga atacando con fuerza a los iraníes” aconsejó Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, al presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo dijo que su padre, el difunto rey saudí Abdullah, dio en varias oportunidades el mismo consejo a Washington, que “cortara la cabeza de la serpiente”.

Condoleezza Rice, secretaria de Estado y asesora de Seguridad durante la administración del presidente George W. Bush, en una reciente entrevista para Fox News elogió al presidente Trump y le recomendó que “Irán ha estado en guerra contra EEUU por al menos 47 años”. Además le pidió: “ocuparse de Irán de una vez para siempre y terminar el trabajo”.

Los senadores estadounidenses Ted Cruz y Lindsey Graham han sido durante mucho tiempo partidarios de la línea de Rice y continúan en la actualidad con los mismos puntos. Y aquellos anhelos de los senadores con la finalización del régimen de los ayatolás iraníes lo expresan hoy sobre el narcoestado de Cuba.

La Operación Furia Épica abrió el entendimiento de la cúpula tiránica gobernante castrista, que no comprendió por su soberbia la Operación Resolución Absoluta, pero igualmente exacerbó su cobardía; entonces dictaminó engañar con su plan económico y conversar con la administración de Trump para socavar las esperanzas del pueblo cubano. Reprochadas sus estrategias políticas económicas (NEP), sentenciaron aumentar la arrogancia, bravuconería y la violencia en sus mensajes contra EEUU.