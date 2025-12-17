miércoles 17  de  diciembre 2025
EEUU

La policía busca a una segunda persona de interés tras tiroteo en la Universidad de Brown

Los investigadores "solicitan la ayuda del público para identificar y hablar con un individuo" que fue visto "cerca" del sospechoso del ataque

La policía pide la ayuda del público para identificar y hablar con la persona que se muestra en esta foto, que estaba cerca de la persona de interés por el atentado en la Universidad de Brown.

La policía pide la ayuda del público para identificar y hablar con la persona que se muestra en esta foto, que estaba cerca de la persona de interés por el atentado en la Universidad de Brown.

@ProvidenceRIPD
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las autoridades estadounidenses buscan a una segunda persona tras el tiroteo del sábado que dejó dos muertos y nueve heridos en la Universidad de Brown, informó la policía local en X durante el quinto día de investigaciones.

De acuerdo con la publicación, los investigadores "solicitan la ayuda del público para identificar y hablar con un individuo" que fue visto "cerca" del sospechoso del ataque.

Lee además
Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.
EEUU

Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos y varios heridos; detienen a un sospechoso
Agentes de policía asisten al encendido de la menorá, conmemorando la festividad de Janucá en Islington, Londres, el 14 de diciembre de 2025, mientras la comunidad judía se reúne para reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en Australia ese mismo día.
MASACRE

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 15 muertos y 42 heridos

La policía de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island (noreste), difundió tres fotos de esta persona, cuyo rostro está difuminado. En ellas, el individuo aparece vestido de azul marino, con lo que parece ser una capucha verde y llevando una mochila de color claro.

Antes habían publicado varias fotos y videos de un sospechoso "de aproximadamente 1,73 m de estatura, de complexión robusta", vestido con colores oscuros, con el rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica y llevando un gorro.

Su identidad aún es desconocida.

Recompensa

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50.000 dólares "por cualquier información que conduzca a la identificación, detención y condena del autor" de los asesinatos, considerado "armado y peligroso".

El tirador abrió fuego el sábado en el edificio de ingeniería y física de Brown, donde se realizaban exámenes, y mató a los estudiantes Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov. Los nombres de los nueve heridos no han sido divulgados.

La universidad tenía prevista para el miércoles una "vigilia virtual de oración interreligiosa" para rendir homenaje a las víctimas.

Un hombre fue detenido y luego puesto en libertad por falta de elementos que lo incriminaran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIBoston/status/2001046606800465986&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Policía de Providence

Temas
Te puede interesar

Investigador llama a denunciar ataques antisemitas y atender sistemas de seguridad

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

Te puede interesar

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Anthony Rodríguez, presidente de la Comision de Miami-Dade. 
TRES VIAS

Incinerador de Miami-Dade: Comisión pospone decisión y pide a competidores una oferta conjunta

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix
COMPRAVENTA

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca