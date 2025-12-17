miércoles 17  de  diciembre 2025
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

"Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación", indicó Urruchurtu en su cuenta de X.

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

AFP

OSLO.- La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya no se encuentra en Oslo, anunció este miércoles un cercano colaborador, Pedro Urruchurtu Noselli, quien no precisó su nuevo destino.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
POLÍTICA

María Corina Machado lanza alerta mundial ante detención de otro de sus colaboradores
 Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela
VENEZUELA

Denuncian secuestro de dirigente septuagenario de Vente Venezuela; padece de problemas de salud

"Ya no está en la ciudad de Oslo", añadió sin más detalle.

Machado vivía en la clandestinidad tras denunciar y demostrar el fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, con el que el dictador Nicolás Maduro inició su tercer mandato consecutivo, pese al rechazo de la población venezolana.

La opositora, que estaba inhabilitada, demostró con actas en mano y con los resultados impresos que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia.

Machado, ganadora del Nobel de la Paz por su lucha por "una transición justa y pacífica" para recuperar la democracia en Venezuela, llegó a la capital noruega la madrugada del jueves 11 de diciembre.

No estuvo a tiempo de asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del galardón, que había recogido en su nombre su hija Ana Corina Sosa.

Su viaje para salir de Venezuela fue fruto de una rocambolesca operación denominada "Dinamita Dorada", según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas.

Machado, disfrazada y con una peluca, abandonó Caracas rumbo a una playa en el norte del país. De allí salió en una precaria embarcación hacia Curazao, para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos.

Stern detalló en declaraciones al Wall Street Journal que la embarcación que debía sacarla del país estaba averiada.

Para su salida se empleó un viejo barco pesquero, que no fuera confundido con una narcolancha, ahora que Estados Unidos lleva semanas bombardeando este tipo de embarcaciones, con un saldo de más de 90 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Cuando por fin logró zarpar, el GPS de la embarcación se dañó. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco en el que se encontraba Stern y que la llevó a Curazao.

El aliado de la dictadura de Maduro y fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el mes pasado a la AFP que Machado sería considerada "prófuga" si abandonaba el país, donde es investigada por "conspiración, incitación al odio y terrorismo".

FUENTE: Con información de AFP

