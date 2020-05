La prensa celebra su día mundial entre violencia y desafíos

RSF recuerda particularmente a informadores como el bloguero Raif Badawi lleva más de siete años preso en Arabia Saudí por "insultar al Islam" o Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de los derechos humanos, que se encuentra en prisión desde mayo de 2015. Periodistas como los yemeníes Los periodistas yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al Mansouri, condenados por la insurgencia huthi "con arbitrariedad" pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pedimos de nuevo la libertad de todos los informadores profesionales o ciudadanos, blogueros y colaboradores de medios que están entre rejas por ejercer el periodismo, por contribuir al flujo libre de la información", han indicado.

"Queremos darles voz, pronunciar sus nombres, contar sus historias. Tienen que saber que no están solos y que no les hemos olvidado, que el #periodismoconfinado en las prisiones no es un periodismo abandonado", subraya el grupo.

RSF tiene constancia en 2020 de diez periodistas asesinados, un colaborador asesinado, 229 periodistas en la cárel, 116 internautas etre rejas junto a otros 14 colaboradores de todo el mundo.

LA UE ALERTA DE ATAQUES BAJO LA EXCUSA DEL VIRUS

La Unión Europea ha alertado este mismo sábado de ataques a los medios de comunicación en varios países del mundo usando la pandemia de coronavirus como coartada.

"Es preocupante que la pandemia se esté utilizando en algunos países como pretexto para imponer restricciones indebidas a la libertad de prensa", ha lamentado el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell.

Precisamente la propia RSF ha informado de este fenómeno en los últimos días, en especial en países como China, origen de la pandemia. En Europa se han vertido críticas sobre las restricciones en países como Hungría.

África tampoco queda exenta. La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este fin de semana que las autoridades somalíes han lanzado una campaña de intimidación a los periodistas del país al amparo de la lucha contra la pandemia de coronavirus en el país africano.

"A pesar de los riesgos y desafíos adicionales derivados de la pandemia, los periodistas y los trabajadores de los medios de todo el mundo continúan con su trabajo esencial, a veces en circunstancias difíciles", ha añadido.

Por contra, "son demasiados los países donde los periodistas tienen que lidiar con una legislación restrictiva, a veces atribuida a la emergencia, que frena la libertad de expresión y la libertad de prensa.

EEUU

Comunicado de prensa de Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de EEUU.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconocido en todo el mundo el 3 de mayo, destacamos el rol fundamental de los medios independientes para facilitar el intercambio abierto de información e ideas tan vital para las sociedades democráticas libres, prósperas y seguras.

Este año, mientras el mundo se enfrenta a la pandemia de la COVID-19, es particularmente importante que tanto los periodistas profesionales como los ciudadanos sean libres de informar lo que ven y oyen, y de expresar sus opiniones abiertamente. Nuestros medios independientes facilitan el intercambio de información que salva vidas, pasan innumerables horas persiguiendo hechos y verificando su precisión, y hacen todo lo posible para hacer preguntas difíciles diseñadas para responsabilizar tanto a los funcionarios públicos como a los expertos en quienes confían. La transparencia garantiza tanto la toma de decisiones razonadas como la rendición de cuentas oficial.

Hoy, en un momento en que todos los funcionarios públicos deberían proteger la capacidad de los medios independientes para cumplir con su rol vital, nos enteramos de que algunos gobiernos están difundiendo intencionalmente desinformación, censurando información precisa y útil, y restringiendo tenazmente la capacidad de los periodistas independientes de servir al público. Periodistas han sido arrestados por sus informes; noticias y sitios web han sido bloqueados porque los periodistas han tenido el coraje de cuestionar y criticar las respuestas oficiales del gobierno a la pandemia de la COVID-19. Funcionarios que intentan evadir la responsabilidad han restringido la libertad de circulación de los periodistas y han utilizado amenazas de sanciones penales para suprimir la comunicación de información considerada crítica para el gobierno. Hacemos un llamamiento para que se ponga fin inmediatamente a tal censura.

Aplaudimos el coraje y la determinación de los medios independientes. Su trabajo es desafiante pero nos beneficia a todos. Muchos periodistas trabajan con el peligro de perder la vida y la libertad, no sólo en zonas de conflicto y desastre y en las áreas más afectadas por la pandemia, sino también en lugares donde enfrentan la amenaza de detención arbitraria o violencia. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para que liberen a los periodistas encarcelados por su trabajo y responsabilicen a quienes cometen crímenes contra ellos. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los gobiernos que honran a su pueblo promoviendo la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Aplaudimos a las organizaciones de la sociedad civil que abogan incansablemente en nombre de los periodistas, y alentamos a aquellos en el sector privado que brindan un apoyo generoso para fomentar la sostenibilidad de los medios independientes. Y, por último, pedimos a los demás que sigan su ejemplo.