lunes 16  de  marzo 2026
CASA BLANCA

Trump anuncia una rueda de prensa de alto interés este lunes

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump no dio detalles sobre el formato, el lugar ni la hora exacta

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en su red Truth Social que dará una rueda de prensa el lunes, sin dar detalles sobre el formato, el lugar ni la hora exacta.

"Conferencia de prensa hoy", escribió el presidente estadounidense, que afirmó únicamente que tendría lugar antes de una reunión del consejo de administración del Kennedy Center, una gran sala de espectáculos de Washington.

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Un responsable de la Casa Blanca precisó que el intercambio no tendrá lugar en la sala de prensa con todos los periodistas acreditados, sino de una manera más informal y en un comité más reducido, justo antes de que comience esa reunión.

Trump intenta pasar a una nueva etapa en la guerra con Irán, con la participación de países aliados para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz.

El mandatario también ha sugerido que su viaje a China previsto en abril podría ser aplazado.

FUENTE: Con información de AFP.

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