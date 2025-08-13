miércoles 13  de  agosto 2025
MIGRACIÓN

La propuesta de selección ponderada para trabajadores con visa H-1B desata alertas

El programa H-1B, muy utilizado por el sector tecnológico, está limitado a 85.000 plazas al año y se otorga tras un sorteo aleatorio cada primavera

pasajeros-eeuu-afp.jpg
AFP

Una oficina clave de la Casa Blanca aprobó una propuesta de norma que revisa la asignación de visas H-1B para trabajadores con ocupaciones especializadas, lo que indica que podría publicarse pronto.

Aún poco se conoce sobre cómo funcionará esta nueva norma, pero ya se han desatado las alertas entre las empresas que se benefician de este tipo de visas.

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
MIGRACIÓN

Colombianos pueden renovar visa de EEUU en septiembre, pero deben cumplir con un nuevo requisito indispensable
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Defensa de exgobernadora de Puerto Rico revela investigación que "colapsó" caso federal

Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no ha compartido información sobre la normativa, extraoficialmente se sabe que la misma busca realizar la selección de las solicitudes H-1B en un límite legal basado en los salarios pagados, en lugar de un sorteo aleatorio.

La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIA) aprobó la norma el 8 de agosto.

El programa H-1B, muy utilizado por el sector tecnológico, está limitado a 85.000 plazas al año. Tras un sorteo aleatorio cada primavera, los empleadores con solicitudes seleccionadas pueden proceder con las mismas. Una norma del DHS de 2021 habría basado la asignación de las plazas H-1B en los salarios correspondientes, divididos en cuatro niveles.

¿Qué es la visa H-1B?

La visa H-1B permite a empleadores en EEUU contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, como tecnología, ingeniería, medicina y finanzas. Cada año se asignan 85,000 visas (65,000 regulares y 20,000 para graduados con maestría de universidades estadounidenses).

¿Qué significa “selección ponderada”?

Hasta ahora, el proceso de selección era una lotería aleatoria: si había más solicitantes que visas disponibles, se elegían al azar. La nueva regla propone reemplazar ese sistema por uno ponderado, es decir, basado en criterios como:

  • Nivel salarial ofrecido
  • Nivel educativo del solicitante
  • Ubicación geográfica del empleo

Esto significa que quienes reciban ofertas con salarios más altos o tengan mayor preparación académica tendrán más probabilidades de ser seleccionados.

¿Qué implica que haya superado la revisión de la Casa Blanca?

La regla fue aprobada por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), lo que indica que está lista para ser publicada en el Registro Federal. A partir de ahí:

  • Se abre un período de comentarios públicos (30–60 días).
  • Se evalúan las opiniones recibidas.
  • Se publica la versión final de la regla.

Se espera que entre en vigor para el año fiscal 2027.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

El Departamento de Trabajo clasifica los salarios en cuatro niveles de acuerdo al tipo de trabajador.

  • Básico: Recién graduados o sin experiencia
  • Intermedio: Con algo de experiencia
  • Avanzado: Experiencia considerable
  • Alto Roles senior o especializados

Las solicitudes se priorizará comenzando por el Nivel 4 hacia abajo.

¿Qué impacto tendrá?

  • Para empleadores: Tendrán que ofrecer salarios más competitivos si quieren asegurar una visa para sus candidatos.
  • Para trabajadores: Aquellos con más experiencia o mejor remuneración tendrán ventaja.
  • Para pequeñas empresas y regiones con bajos sueldos: Podrían quedar en desventaja frente a grandes corporaciones en ciudades con salarios más altos.

FUENTE: Información visaverge.com/ clarin.com/ news.bloomberglaw.com/ USCIS

