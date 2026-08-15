Lala se convierte en huracán y avanza hacia Hawái

Esta imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra la Tormenta Tropical Lala sobre el Océano Pacífico mientras se dirige hacia la isla principal de Hawái a las 15:20 GMT del 14 de agosto de 2026.

MIAMI — La tormenta Lala se convirtió en huracán y avanza hacia el archipiélago de Hawái, con vientos de 120 kilómetros por hora, anunció el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos el sábado.

"Recientes informaciones satelitales y de radar indican que Lala se ha fortalecido", dijo el servicio de meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), en su último informe de las 19:00 GMT.

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En ese momento, estaba a 135 kilómetros al sureste de la Isla Grande de Hawái, una de las ocho islas principales del archipiélago del Pacífico con el mismo nombre.

"Se esperan lluvias significativas, fuertes vientos, oleaje peligroso e inundaciones localizadas", advirtió el NWS, y agregó que también podrían ocurrir deslizamientos de tierra.

Más temprano el sábado, cuando Lala aún era tormenta tropical, ya se habían presentado fuertes lluvias torrenciales en la Isla Grande de Hawái.

Las condiciones difíciles podrían continuar hasta el domingo.

Declara estado de emergencia

El gobernador de la isla del Pacífico estadounidense, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

Lala "representa una amenaza seria para nuestro estado, particularmente para la Isla de Hawái, y estamos actuando para asegurar que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios", dijo en un comunicado.

También estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái —que abarca la Isla Grande— y un aviso de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe, situadas al noroeste.

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210.000 habitantes, detrás de Oahu, hogar de más de un millón de personas.

Condiciones difíciles podrían continuar

Lala se presenta al tiempo que un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas ya tan altas que la NOAA ahora pronostica un 69% de probabilidad de "un evento histórico que superaría la intensidad de episodios previos de El Niño desde 1950", cuando alcance su pico entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático, causado por la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles, ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.

Las condiciones difíciles podrían continuar hasta el domingo.

El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, dijo el viernes que su administración había pasado días preparando la zona para el impacto de la tormenta y exhortó a los residentes a estar listos.

La agencia de gestión de emergencias de Hawái recomendó a los residentes limpiar canales y desagües, elevar del suelo los objetos de valor, sellar las rendijas de las puertas y retirar las ramas de árboles que podrían amenazar sus propiedades.

Habrá inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes y Centro Central de Huracanes del Pacífico, en su aviso número 13 pronostica que:

Se esperan vientos con fuerza de huracán peligrosos en Isla Grande de Hawái más tarde hoy y ráfagas de viento más fuertes en áreas de terreno más alto. Vientos con fuerza de tormenta tropical ya están comenzando en Isla Grande. Las ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical también están comenzando en porciones de las islas más pequeñas y deberían continuar hasta el domingo.

Las lluvias fuertes comenzarán a aumentar sobre Isla Grande esta mañana y luego se propagarán hacia el oeste por el resto de la cadena de islas durante el fin de semana. Esta lluvia producirá inundaciones y crecientes de tierra que amenazarán la vida, especialmente en áreas de terreno empinado.

Se espera que las olas grandes y peligrosas se den en porciones de las Islas Hawái este fin de semana. El oleaje ya se está formando a lo largo de las costas orientadas al este y aumentará a lo largo de las costas sur expuestas a medida que Lala pase por la región. Este oleaje fuerte puede causar inundaciones costeras localizadas y erosión significativa de la playa.

FUENTE: Con información de AFP / Centro Nacional de Huracanes