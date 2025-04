El 23 de abril de 2025, Bendler se declaró culpable de actuar como agente extranjero no registrado y de manejar indebidamente materiales clasificados hasta el nivel SECRET//NOFORN, según lo detallado en el acuerdo de culpabilidad del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) (U.S. Department of Justice, 2025a). Sus siniestras operaciones en Miami, centradas en su compañía ONE.61 LLC, se dirigieron a la diáspora a través de una conferencia titulada "China Economic Warfare in Latin America", potencialmente con fines de lucro. Con la participación del congresista estadounidense Carlos Giménez, miembro del Comité Selecto de la Cámara sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, la conferencia destacó temas críticos para la comunidad cubana, temas que Bendler explotó bajo una fachada engañosa (American Museum of the Cuban Diaspora, 2025).

Este artículo examina las operaciones clandestinas de Bendler en Miami, el grave daño causado por su violación de información clasificada y el papel de Giménez en contrarrestar la influencia de China.

Operaciones clandestinas en Miami: Apuntando a la diáspora cubana

En Miami, un centro para la diáspora cubano-americana, Bendler operaba ONE.61 Personal Protective Techniques, una LLC de propiedad de veteranos que aparentemente ofrecía entrenamiento en seguridad cibernética y urbana a través de servicios solo por referencia (ONE.61 Personal Protective Techniques, 2025). Bajo esta fachada, Bendler se involucró en actividades siniestras, aprovechando su experiencia en la CIA para ganar la confianza de la diáspora, una comunidad profundamente comprometida con causas anticomunistas debido a la historia de Cuba. El acuerdo de culpabilidad del DOJ revela que entre 2017 y 2020, Bendler realizó actividades de cabildeo no reveladas para ciudadanos extranjeros, ganando cientos de miles de dólares, un patrón de engaño que se extendió a sus operaciones en Miami (U.S. Department of Justice, 2025a).

Bendler organizó la conferencia "China Economic Warfare in Latin America", programada para el 1 de mayo de 2025 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, copatrocinada por ONE.61 LLC, el museo y el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida. La conferencia, cancelada tras su declaración de culpabilidad, fue un movimiento calculado para explotar las preocupaciones de la diáspora sobre la influencia de China en Cuba y América Latina.

Su agenda incluía:

- 08:30–09:15: Bienvenida, comentarios de Dale Bendler y Marcell Felipe.

- 09:15–10:00: “BRI y MSR, Cadenas de Suministro y Aranceles” por el Prof. Leland Lazarus.

- 10:15–11:00: “Minerales Críticos” por Peter Chin y Lyle Effio.

- 11:15–12:00: Discurso principal por el Honorable Carlos Díaz-Rosillo.

- 12:00–13:00: Almuerzo de paella por Carlos Galan.

- 12:30–13:00: Recorrido por el museo por Marcell Felipe.

- 13:00–13:45: “China y el Espacio de Información en LATAM.”

- 14:00–14:45: “China en el Caribe, Cuba y Venezuela” por María Werlau y el Ejecutivo Miguel Cossío.

- 15:00–15:45: “China y las Redes Criminales: fentanilo, trata de personas, lavado de dinero.”

- Pendiente: Orador invitado, el Honorable Congresista de EEUU Carlos Giménez, Subcomité sobre China.

- 16:00: Segundo recorrido por el museo por Marcell Felipe.

- 18:00: Cócteles posteriores al evento en el restaurante Dolores But You Can Call Me Lolita, 1000 South Miami Ave, Brickell (barra de efectivo) (American Museum of the Cuban Diaspora, 2025).

Al incluir figuras destacadas como Carlos Díaz-Rosillo, un exfuncionario de Trump, y Carlos Giménez, Bendler posicionó el evento como una plataforma legítima, probablemente atrayendo el interés de la diáspora. Sin embargo, afirmaciones no verificadas sugieren que sus motivos eran explotadores. Bendler pudo haber solicitado fondos, patrocinios o tarifas de asistencia bajo el pretexto de avanzar en agendas anti-China o anti-Castro, posiblemente sin cumplir o malversando los fondos. La diáspora cubana, a menudo blanco de estafas debido a sus pasiones políticas, era un objetivo vulnerable para las operaciones clandestinas de Bendler. Aunque el acuerdo de culpabilidad del DOJ no confirma una estafa a la diáspora, su historial de cabildeo no autorizado sugiere un patrón de lucro engañoso (U.S. Department of Justice, 2025a).

La violación de seguridad nacional: Daño por la divulgación de SECRET//NOFORN

Más allá de sus operaciones en Miami, las acciones de Bendler infligieron un daño grave a la seguridad nacional de EEUU.

El acuerdo de culpabilidad del DOJ detalla cómo:

- Buscó información relacionada con clientes en sistemas clasificados de la CIA.

- Almacenó y divulgó indebidamente material SECRET//NOFORN, que prohíbe la difusión a entidades extranjeras.

- Mintió a la CIA y al FBI para ocultar su conducta indebida (U.S. Department of Justice, 2025a).

Lo más alarmante es que el material clasificado apareció en posesión de un gobierno extranjero aliado bajo vigilancia de la CIA, indicando una divulgación no autorizada. Los impactos de la violación son severos:

- Disrupción operativa: El material SECRET//NOFORN a menudo incluye métodos o fuentes de inteligencia. Su divulgación pone en riesgo que la CIA tenga que abandonar misiones, reasignar personal o cortar lazos con fuentes comprometidas, interrumpiendo operaciones a nivel global (U.S. Department of Justice, 2025b).

- Peligro para las fuentes: Si el material identificaba fuentes de inteligencia humana, su seguridad podría estar en riesgo, dificultando el reclutamiento futuro.

- Consecuencias diplomáticas: La designación NOFORN prohíbe compartir con aliados. Su exposición erosiona la confianza en los acuerdos de intercambio de inteligencia de EEUU, potencialmente debilitando coaliciones (U.S. Department of Justice, 2025b).

- Riesgos de seguridad a largo plazo: Adversarios como Rusia o China podrían obtener acceso secundario a través del espionaje, amplificando el daño. La violación señala a naciones hostiles que los insiders de la CIA pueden ser explotados, aumentando riesgos futuros.

- Moral y reputación de la agencia: Los colegas se sintieron traicionados, y el escándalo alimenta la propaganda adversaria que retrata a la inteligencia de EEUU como corrupta (U.S. Department of Justice, 2025a).

La CIA terminó el contrato de Bendler en septiembre de 2020, pero el retraso en abordar sospechas previas exacerbó el daño. La declaración de culpabilidad de Bendler el 23 de abril de 2025 conlleva una sentencia máxima de siete años, con la sentencia programada para el 16 de julio de 2025. También confiscó $85,000 de sus ganancias (U.S. Department of Justice, 2025a).

Carlos Giménez: Contrarrestando la influencia de China

El congresista estadounidense Carlos Giménez, un orador pendiente en la conferencia de Bendler, es una figura clave en el Comité Selecto de la Cámara sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Representando el distrito 28 de Florida, Giménez, un republicano nacido en Cuba, se centra en las amenazas militares, económicas y tecnológicas de China, particularmente en América Latina. Su trabajo aborda el control de China sobre puertos cerca del Canal de Panamá, bases de espionaje en Cuba y la guerra económica a través del dominio de las cadenas de suministro. Esfuerzos legislativos como la Ley de Desacoplamiento de la Dependencia de Baterías Adversarias Extranjeras y la Ley de Seguridad e Inspección de Grúas Portuarias de 2025 buscan contrarrestar la influencia de China en infraestructuras críticas (House Select Committee on the CCP, 2025). Giménez también forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara y preside el Subcomité de Seguridad Nacional sobre Transporte y Seguridad Marítima, abordando la seguridad portuaria y las vulnerabilidades de la cadena de suministro (U.S. House of Representatives, 2025).

La participación de Giménez en la conferencia, junto con oradores como Carlos Díaz-Rosillo y María Werlau, subraya su relevancia para la diáspora cubana, la cual Bendler explotó. Sin embargo, el enfoque del comité en China como una amenaza singular puede simplificar en exceso las dinámicas globales, a menudo ignorando cómo las políticas de EEUU contribuyen a las tensiones. Los críticos argumentan que las medidas de desacoplamiento arriesgan consecuencias económicas sin abordar las causas raíz de la dependencia, aunque el trabajo de Giménez sigue siendo central para la estrategia de EEUU (Smith, 2025).

Perspectiva crítica: Desvelando los engaños

El acuerdo de culpabilidad del DOJ presenta a Bendler como un delincuente codicioso, pero las lagunas plantean preguntas. ¿Por qué la CIA retrasó la acción a pesar de sospechas previas? La secrecía sobre los clientes extranjeros y el material comprometido alimenta especulaciones sobre el alcance total de la violación (U.S. Department of Justice, 2025a). Las operaciones clandestinas de Bendler en Miami revelan una explotación calculada de la confianza de la diáspora, aunque la falta de cargos específicos en el acuerdo de culpabilidad deja la estafa sin verificar. El trabajo del comité de Giménez, aunque crítico, corre el riesgo de simplificar el papel de China, potencialmente pasando por alto complejidades geopolíticas más amplias (Smith, 2025).

Lecciones para la seguridad nacional

Las acciones de Bendler exigen reformas:

- Supervisión mejorada: Auditorías en tiempo real del acceso a sistemas clasificados y una supervisión más estricta de los contratistas.

- Cambio cultural: Políticas de tolerancia cero para el abuso de autoridad.

- Protección comunitaria: Salvaguardias para prevenir la explotación de grupos vulnerables como la diáspora cubana.

La violación y las operaciones de Bendler en Miami advierten sobre los riesgos que representan los insiders engañosos.

Conclusión: Un llamado a la responsabilidad

Las siniestras operaciones clandestinas de Dale Bendler en Miami, explotando a la diáspora cubano-americana a través de una conferencia cancelada sobre China, revelan un patrón de engaño que agravó el daño grave de su violación de SECRET//NOFORN. El trabajo de Carlos Giménez en el Comité Selecto sobre China resalta la importancia de contrarrestar la influencia de China, una causa que Bendler manipuló para su beneficio personal. Mientras Bendler espera su sentencia, la CIA debe fortalecer sus defensas y los legisladores como Giménez deben abordar las amenazas globales con matices. La responsabilidad y la vigilancia son esenciales para proteger la seguridad nacional y a las comunidades vulnerables.

