Las pugnas internas por la designación de Kamala Harris

El diario New York Post publicó que se trató de un “golpe palaciego” bien orquestado contra Biden, para impedir que el “vacilante presidente” buscara la reelección.

Los demócratas se preparaban para el próximo paso, de no lograr la renuncia, sería la destitución a Biden. “Los peces gordos del partido amenazaron con invocar la 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos reveló al diario una fuente vinculada a la familia Biden. La enmienda permite que el vicepresidente y los miembros del gabinete declaren que el presidente no es apto para ocupar el cargo y lo obliguen a dimitir”.

Horas más tarde del anuncio de que retomaría la campaña, Biden publicó un comunicado en su cuenta X, en el que daba a conocer que abandonaba la contienda sin que antes lo supieran los funcionarios de la Casa Blanca. En su renuncia anunció el respaldo a la número dos del gobierno, la vicepresidenta Kamala Harris, para sustituirlo en su candidatura.

La cúpula que antes lo habría presionado, incluso en público llamándole a renunciar, daba aplausos y elogios llamándolo “patriota”. La alegría era notoria. El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, congresistas y algunos gobernadores anunciaban casi de inmediato el apoyo a Harris. Poco a poco se han ido sumando los “pesos pesados” del partido como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; los líderes en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, que no dieron el respaldo inmediato a Harris.

Obama, uno de los referentes más fuertes y del que se dice que controla el partido, se mantuvo en silencio tras la renuncia de Biden.

Los altos mandos del Partido Demócrata no contaban con que Biden respaldaría a Harris de inmediato y "Obama se sorprendió" cuando Joe la respaldó, según dijo la fuente al New York Post.

JOE BIDEN (ED) MANDEL NGAN AFP.jpgM 2024 El presidente de Estados Unidos Joe Biden junto a la vicepresidenta, Kamala Harris. MANDEL NGAN /AFP.

Apoyo para momento crucial, dice analista

La analista demócrata Isadora Velásquez, admite que hubo presiones a Biden. Estima que Obama se estaba reservando el apoyo a Harris para el momento más crucial ante las críticas y que los detractores buscan hacer ver al partido como “antidemocrático”.

“Esto es en respuesta a las críticas que tuvieron en el momento que el Partido Demócrata decidió nominar a Joe Biden de manera unilateral, como mayormente se ha hecho siempre con un candidato cuando es un convencional que corre nuevamente, es ese el nominado. Pero por alguna razón en esta elección en particular se criticó al Partido Demócrata como que estaba siendo poco democrático al no tener primarias. Creo que Obama y personas que todavía no han dado el apoyo a Kamala, no es que no estén apoyándola, sino que están conscientes de cómo esa crítica se manipula para hacer ver el partido como antidemocrático. El mensaje principal del Partido Demócrata para estas elecciones es el ‘Partido de la democracia contra Donald Trump’”, apuntó.

¿Obama preocupado?

El respaldo de Biden a Harris habría sido una venganza contra Obama, Pelosi y el resto de la élite del partido porque lo obligaron a dimitir, dijo una fuente del Partido Demócrata.

De acuerdo con la fuente, durante mucho tiempo ha habido "tensiones" entre Obama y Biden, que se remontan a 2015 cuando Obama convenció a Biden, su presidente en ese entonces, a no postularse para la presidencia en 2016 y dejarle el camino libre a Hillary Clinton para competir con Trump.

De acuerdo con el New York Post, Obama no habría anunciado el respaldo a la candidatura de Harris porque no está convencido de que pueda vencer a Donald Trump. Además, él, Pelosi y el presidente del Senado Chuck Schumer querían realizar una "mini convención" para elegir al candidato, que no ganaría Harris.

Según el diario, que cita como fuente a una persona cercana a los Biden, asegura que Obama estaría muy molesto porque sabe que Harris no podría ganar. “Obama sabe que ella es simplemente una incompetente: el zar fronterizo que nunca visitó la frontera y dice que todos los inmigrantes deberían tener seguro médico. No puede sortear las minas terrestres que tiene por delante”.

Migracion frontera EEUU 2023.jpg Migrantes forman una cadena humana para cruzar el Río Bravo desde México a Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. AP/Eric Gay

Una de esas “incompetencias” más evidentes es el caos en la frontera. Biden designó a Harris para resolver la crisis de inmigración, pero los resultados son caóticos con casi 11 millones de indocumentados que han cruzado ilegalmente la frontera, de acuerdo con la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) desde que Biden llegó a la Casa Blanca, una cifra sin precedentes.

Esos datos no incluyen a los migrantes que han logrado evadir a la Patrulla Fronteriza. En 3 años y medio, Harris visitó por presiones solo una vez la frontera y fue a un centro de procesamiento de migrantes en Texas, en junio de 2021. No se observó su presencia en el borde fronterizo.

“El golpe de gracia”

El analista republicano, Anthony Verdugo, sostiene que a Biden su propio partido le dio un “golpe de gracia” para destituirlo tras el caótico debate que levantó dudas sobre la capacidad y la salud del Presidente.

“Ellos se vieron acorralados en una esquina con Biden, que fue a todas las primarias, consiguió 14 millones de votos de demócratas que querían que él fuera el candidato, pero como no les convenía a ellos, le expulsaron”.

“Los demócratas no respetan a sus votantes, el voto lo respetan cuando a ellos les conviene, la elección de un candidato debe realizarse a través de un proceso abierto y más gente compitiendo tras la expulsión de Biden.

Pero la analista demócrata Isadora Velásquez sostiene que el partido “está dejando ese proceso abierto para hacerlo lo más democrático posible, abrir oportunidades a cualquier persona que pueda correr ya sea antes o durante la convención y que no deje ninguna puerta abierta a esa crítica de que el partido no ejerce la democracia al no tener primarias”.

Black Lives Matter

Black Lives Matter (BLM), una organización de extrema izquierda afín al partido Demócrata que ha promovido protestas violentas en el país, está criticando la designación de Harris, y aseguró en un comunicado que el “flagrante desprecio por los principios democráticos es inaceptable”.

Y es que el partido, en cuyos mensajes insiste en el respeto y asegura que el expresidente Trump es una “amenaza” a la democracia, es criticado por la imposición y la elección a dedo, ignorando a los votantes, los estatutos del partido e impidiendo la competencia por la candidatura, como lo denunció en su momento el ahora candidato presidencial independiente, Robert Kennedy Jr.

movimiento Black Lives Matter- AP En imagen de archivo del domingo 23 de agosto de 2020, manifestantes del movimiento Black Lives Matter sostiene carteles durante la "Marcha del Millón de Personas" por el centro de Londres. AP/Frank Augstein, archivo

Black Lives Matter hizo un llamado al Comité Nacional demócrata a organizar inmediatamente un proceso que permita la participación pública en la nominación y no solo por parte de los delegados. “El panorama político actual no tiene precedentes, con el presidente Biden dimitiendo de una manera nunca vista”, dice la organización.

“Ahora, las élites del Partido Demócrata y los donantes multimillonarios están intentando manipular a los votantes negros ungiendo a Kamala Harris, una vicepresidenta desconocida como la nueva candidatura demócrata sin una votación primaria del público”.

“Si bien el resultado potencial de una presidencia de Harris puede ser histórico, el proceso para lograrlo debe alinearse con verdaderos valores democráticos”, cuestiona BLM.

Harris no tiene rival

A pocas semanas de la Convención Demócrata, no existe ningún candidato para competir con Harris. Velásquez no cree que haya nuevos candidatos que le pudieran hacer sombra. El color de piel parece jugar un papel determinante para que no haya otros contendientes, en opinión de Velásquez.

“Creo que para personas que son del partido y las que podrían correr, hablando claro, es un hombre blanco como Pete Buttigieg (secretario de transporte), Gavin Newson (gobernador de California), la realidad es que este tipo de candidato, el hombre blanco corriendo en estos momentos en el Partido Demócrata sería suicidio electoral, un suicidio político tratar de postularse contra de Kamala Harris, considerando el apoyo del presidente, la transferencia de fondos de los donantes, y la gran cantidad que pudo recaudar, más de 100 millones, por su cuenta. Así es que veo poco probable que un candidato lo haga, pero nuevamente, la puerta se mantiene abierta para hacer el proceso lo más democrático posible”, afirmó la analista demócrata.

El Partido Demócrata promueve la “Diversidad, Equidad e Inclusión” (DEI) en las esferas del gobierno, una decisión que recibe muchas críticas debido a que la meritocracia no es fundamental para ocupar un cargo sino el color de piel, el género y la opción sexual de las personas.

Kamala Harris -AFP La vicepresidenta Kamala Harris. AFP

¿La mejor opción?

Además de la crisis migratoria en la frontera durante la administración Biden, Harris arrastra los señalamientos de la alta inflación, los precios de los alimentos, combustibles, los de la vivienda y dos guerras que están arrastrando a Estados Unidos.

Para Isadora Velásquez, la vicepresidenta Harris es la mejor opción por el cargo que tiene, las donaciones, y que es fácil de controlar por la cúpula del partido.

Pese a esos señalamientos que afectan los bolsillos de los estadounidenses para la analista demócrata, Harris es la mejor opción. “Porque es la única manera de transferir los fondos de la campaña Biden-Harris al candidato que quedaría que sería Harris, hay que entender que los donantes son esenciales para el éxito de una campaña, igual es la mejor manera de mantener la narrativa que ya había empezado la campaña de Joe Biden”.

Velásquez sostiene que Biden abandonó la carrera cuando (ya no podía) cambiar esa percepción de persona senil, de persona mayor, algo que Kamala va a poder pelear en contra de los números que puedan estar abajo en lugares claves. Puede pelear de aquí hasta la elección en noviembre. Kamala Harris es la mejor opción para que el partido siga adelante y la mejor opción para luchar contra Trump.

El analista republicano sostiene que Harris será la candidata demócrata.

“Ya han cerrado filas detrás de Kamala Harris, no quieren que haya otra competencia porque no les conviene”, aseguró Verdugo.

Es la candidata más extremista que el Partido Demócrata ha presentado en la historia, aún más que Barack Husein Obama, y que Biden. Es lo más extremista e ideológico del partido.

En analista coincide con su colega demócrata sobre por qué Harris es la “elegida”.

“La quieren a ella porque conviene, es la vicepresidenta, es respaldada por Biden y porque es la única que podía acceder a los 96 millones de dólares que la campaña de Biden había recaudado, de lo contrario tendría un nuevo candidato empezar de cero”. Y añadió, “si respetaran a los votantes habrían hecho unas primarias abiertas”.

primarias demócratas en Richmond, Virginia/marzo 2020/ap.jpg Un ciudadano participa en las primarias demócratas en Richmond, Virginia, martes 3 de marzo de 2020. AP/Steve Helber

Puede Harris ganar

Velásquez cree que Harris podría ganar. El partido se quitó de encima el tema de la edad de Biden, a partir de la renuncia del mandatario, soplan otros vientos para los demócratas.

“Nos enfocamos en las pólizas que verdaderamente importan y el daño serio que puede representar Donald Trump. Lo único que va a cambiar en la campaña es esa visión más clara de una exfiscal que apoya la justicia contra un criminal que ya ha sido determinado así por un jurado. Creo que se enfoque en la campaña y continuar con lo que ya ha presentado Biden, será una campaña exitosa”.

Para Verdugo, el tema de los juicios contra Trump se ha ido desmoronando. Los expertos señalan que, si Trump no se hubiese postulado a la reelección, no sería un perseguido del Departamento de Justicia, cuyo titular ha trabajado en las dos administraciones demócratas de Obama y Biden.

El analista Verdugo, cree que los republicanos no deben desestimar a Harris. “No hay enemigo pequeño” y la manera de enfrentarla es exponiendo el radicalismo de Kamala Harris, cuyo tema principal de campaña pareciera ser solo el aborto y vender la imagen de la fiscal que busca la justicia para condenar a Trump.

Ese será el tema principal de la campaña de Harris, el aborto.

De acuerdo con los récords de Harris, el tema del aborto ha estado presente. Uno de los últimos hechos registrados en la trayectoria de Harris revela que votó en contra de la Ley de “protección a los supervivientes de abortos”, que exige que los bebés que sobrevivan a un intento de aborto puedan recibir atención médica.

La anterior información es récord público en el Senado. Ocurrió el 25 de febrero de este año. 56 senadores votaron a favor de la asistencia médica a los bebés sobrevivientes después de un procedimiento para interrumpir un embarazo, 41 estuvieron en contra y 3 no votaron. El voto de la senadora Harris estuvo entre los 41 votos que se opusieron a que se les brinde asistencia médica a los sobrevivientes de abortos.

Aborto.jpg Una mujer descansa mientras espera que inicie el procedimiento para abortar en una clínica de abortos de Estados Unidos. APRebecca Blackwell

“Para ella esa es la obsesión número 1, no habla otra cosa. Dice que hay que confiar en la decisión de las mujeres. Pienso que hay confiar en la decisión de los votantes y la Corte Suprema confirmó que el aborto no es un derecho constitucional, un caso que debe ser resuelto por cada estado de la nación. Por 50 años eso fue una mentira. Ella no cree que los votantes pueden decidir el tema en las urnas, que es como ha hecho la campaña que ha hecho Trump de manera consistente y como falló la Corte Suprema. No cree en la ley, es una extremista”, afirma el analista republicano.

La verdadera “amenaza”

El candidato a la presidencia republicana JD Vance, criticó la imposición de Harris.

“Si quieres ser candidato a la presidencia, tienes que presentarte ante los votantes. Eso fue lo que el presidente Trump hizo, aun siendo presidente en la última elección (2020). Se presentó a las elecciones internas, se enfrentó a buenos competidores, y presentó su propuesta ante los votantes. Esta idea de elegir de dedo al candidato demócrata, ya que George Soros, Barack Obama, y una élite de demócratas ya se reunió y decidió bajar a Joe Biden, eso sí es una amenaza contra la democracia y no es así como funciona esto. En el Partido Republicano no funciona así, y peleamos porque haya democracia cada día” subrayó.

Entretanto, el senador Marco Rubio dijo que Harris es una demócrata comprometida de la izquierda californiana, y en caso de resultar electa sería la presidenta más radicalmente izquierdista que este país tendrá jamás.

"Ella será peor que Biden porque realmente cree plenamente en estas cosas y las convertirá en prioridades. Biden tuvo que seguirle la corriente porque no tenía base política", apuntó el senador.

El giro al “socialismo”

Las designaciones de candidatos son comunes en los países comunistas gobernados por dictaduras. Verdugo cree que el Partido Demócrata ha girado a la extrema izquierda y al socialismo.

Con el Medicare para todos, el Nuevo Acuerdo Verde, las fronteras abiertas, esto sería el giro de Estados Unidos al socialismo.

La campaña de Trump lo que tiene que hacer es poner estos temas sobre la mesa y hablarles a los votantes independientes, esto va a ser una campaña reñida por diferencia de unos miles de votos. Y Harris busca cómo reactivar el voto afroamericano.

“Harris apoya el Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde, plan propuesto por la congresista de extrema izquierda Alexandria Ocasio-Cortez, que promueve cambiar radicalmente la economía estadounidense a favor del cambio climático) que busca gastar 10 trillones de dólares. Es algo masivo porque el gobierno va a controlar los carros y las distancias que manejamos”, dijo Verdugo.

Está de acuerdo con el (Medicare for all), Medicare para todos, del senador socialista, Bernie Sanders, que eliminaría el seguro privado de 150 millones de estadounidenses, precisó Verdugo.

Obama es señalado por el exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, de estar detrás de la expulsión de Biden, y aunque no está de acuerdo con la designación de Harris, no le quedó otra opción que endosarla. De acuerdo con fuentes del partido, Obama habría logrado negociar su respaldo a cambio de presentar el candidato a la vicepresidencia.

@FloresJudith7

[email protected]