"Le salían chispas del cuello": adolescente se electrocuta con su crucifijo

Rayce, quien había estado durmiendo en su casa en la ciudad de Yukon durante “alrededor de una hora” empezó a gritar, lo que despertó a la familia.

Al principio, la mujer pensó que Rayce estaba molesto con los videojuegos, pero la madre de seis hijos se dio cuenta de que ese no era el caso después de escuchar a su hijo llamarla preso del pánico. El periódico la Vanguardia así lo registró en su plataforma de red social X

“Lo escuché gritar ‘mamá’ y mi hijo estaba parado en el pasillo”, describió Davis. “Él dijo: ‘Me han electrocutado. Era mi collar’”, anotó la mujer quien observó una serie de profundas marcas de quemaduras alrededor de su cuello.

La angustiada madre comentó que el olor era “espantoso”. “Toda la casa olía a pelo y piel quemados y a quemaduras eléctricas”, recordó Davis, quien posteriormente llamó a una ambulancia.

Mientras esperaba que llegaran los servicios de emergencia, Ogdahl describió lo sucedido y no perdió la conciencia. “Fue sorprendente que todavía estuviera consciente y aún pudiera alertarnos”, expresó la mamá de la víctima.

Además de la “marca importante” en el cuello”, el joven también presentó quemaduras en las manos al intentar arrancar el cable con corriente improvisado, que estaba tan caliente que “soldó parte de su cadena al cargador”. Fue atendido en el Centro Médico Integris Baptist, en la ciudad de Oklahoma.

Fácilmente podría haber muerto esa noche”, aseguró su madre a medios de comunicación, Lamentablemente, el joven Rayce Ogdahl no salió ileso. Sufrió quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado junto con importantes cicatrices que se extendían desde la barbilla hasta la clavícula, que deben ser tratadas.

Embed - Rayce Ogdahl was left with second third and fourth degree burns after ripping chain off #shorts