jueves 16  de  abril 2026
Impeachment

Legisladores demócratas presentan artículos del pedido de destitución de jefe del Pentágono

Se trata del proceso mediante el cual la Cámara de Representantes (la cámara baja) del Congreso presenta cargos contra un funcionario del gobierno por presuntas irregularidades

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP

WASHINGTON.- Legisladores del partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos presentaron seis artículos de imputación contra el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, acusándolo de "delitos graves y faltas", que incluyen librar la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso.

El pedido de destitución está encabezado por la congresista demócrata Yasamin Ansari, y tiene pocas posibilidades de ser aprobado debido a la mayoría del oficialista partido Republicano.

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Se trata del proceso mediante el cual la Cámara de Representantes (la cámara baja) del Congreso presenta cargos contra un funcionario del gobierno por presuntas irregularidades.

Al parecer la acción es para desviar la atención pública, ya que la destitución del cargo, sin embargo, únicamente es posible si el Senado lo condena tras un juicio.

"He presentado artículos de impeachment [destitución] contra Pete Hegseth por violar su juramento, poner en peligro a los militares estadounidenses y cometer crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles y una escuela de niñas en Minab, Irán", escribió Ansari en X.

"Solo el Congreso puede declarar la guerra; sus acciones exigen su destitución inmediata", reforzó.

Uno de los artículo de la demanda alega que Hegseth inició el conflicto con Irán "sin una declaración de guerra o una autorización legal específica del Congreso".

Con ello, expuso "deliberadamente a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a un riesgo sustancial y previsible de lesiones o muerte".

Otro artículo responsabiliza a Hegseth del ataque contra una escuela primaria iraní el 28 de febrero -el día en que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán-, que causó la muerte de al menos 170 personas, incluidos alumnos y docentes. Este hecho no ha sido confirmado.

El periódico The New York Times, medio que mantiene su linea editorial crítica al gobierno de Donald Trump, informó que conclusiones preliminares de una investigación militar indican que un misil de crucero estadounidense Tomahawk impactó la escuela debido a un error en la selección del objetivo.

Hegseth "ha autorizado, tolerado o no ha impedido el uso de la fuerza militar de un modo incompatible con el derecho de los conflictos armados", como el ataque contra la escuela, indicaba esa investigación.

FUENTE: Con información de AFP

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