León XIV y secretario de Estado de EEUU Marco Rubio confirman reunión privada el jueves

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

CIUDAD DEL VATICANO .-El papa León XIV recibirá el jueves próximo al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , confirmó el Vaticano, luego de que fuentes extraoficiales de Italia informaron de la reunión que procura descongelar las relaciones, semanas después de desencuentros entre el pontífice y el presidente estadounidense Donald Trump .

Poco después el Departamento de Estado confirmó que Rubio estará en Roma entre el miércoles y el viernes.

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"El secretario Rubio se reunirá con los líderes de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses mutuos en el Hemisferio Occidental (América Latina)", señaló el Departamento de Estado.

"Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y en la alineación estratégica", añadió el texto.

La reunión privada tendrá lugar a las 11.30 hora local (9.30 GMT) en el Palacio Apostólico vaticano, según un calendario publicado en el sitio de medios de la santa sede.

El Vaticano y EEUU

La visita de Rubio no será la primera al Vaticano, pues ya el 19 de mayo de 2025 León XIV se reunió con el jefe de la diplomacia y el vicepresidente de EEUU, JD Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado.

El 7 de abril pasado, León XIV calificó de "inaceptable" la amenaza del presidente Trump de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra él régimen de Irán, a lo que el mandatario respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior", según los reportes.

Una semana después, el pontífice zanjó las diferencias asegurando que no temía al gobierno de Trump ni tenía algún interés en debatir con el mandatario, y continuó con su prédica de la paz en el mundo.

Tras las duras críticas mutuas, Rubio volará a Roma para reunirse con el Papa, de origen estadounidense, y tratar de apuntalar la relación entre Washington y el Vaticano. Además, tiene previsto otros compromisos en la capital italiana.

El jueves, el Papa también recibirá al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, cuya llegada al Palacio Apostólico está prevista a las 8.45 hora local (6.45 GMT), se informó.

FUENTE: Con información de EFE y AFP