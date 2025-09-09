miércoles 24  de  septiembre 2025
política

Líneas rojas en el Caribe: Washington envía señales a Pekín a través de Venezuela y Panamá

El ataque naval contra una embarcación venezolana y la presencia militar en el Caribe no son acciones aisladas sólo contra el régimen de Maduro

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.

@USNavy
Por JOSE ADAN GUTIERREZ y RAFAEL MARRERO

Mientras derrocar a Maduro puede ser un objetivo operativo a corto plazo, el propósito estratégico más profundo es enviar un mensaje claro a Pekín: EEUU está dispuesto a desplegar poder duro para defender su supremacía regional.

El reciente ataque naval estadounidense contra una embarcación venezolana y el refuerzo de la presencia militar en el Caribe no son acciones aisladas dirigidas únicamente contra el régimen de Nicolás Maduro. Más bien, constituyen una demostración de fuerza estratégica frente a la creciente presencia económica, tecnológica y geopolítica de China en el hemisferio occidental.

Lee además
Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
VENEZUELA

Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre y evade crisis política

Este análisis organiza la estrategia estadounidense en tres niveles: Venezuela como detonante, Panamá como eje y China como objetivo final. El ataque en el Caribe es una reverberación de la postura estadounidense frente a Panamá: un eco hemisférico diseñado para redefinir las líneas rojas estratégicas hacia Pekín. La credibilidad estadounidense depende tanto de la fuerza militar como de un compromiso económico, digital e institucional sostenido.

El mensaje estadounidense se despliega en tres capas:

  • Venezuela — Nivel inmediato: Maduro es presentado como líder de un narcoestado y representante de actores extra hemisféricos. Sin embargo, Venezuela es el escenario, no la obra.
  • Panamá — Nivel intermedio: El Canal sigue siendo la arteria crucial del comercio hemisférico. La creciente influencia china desafía el dominio estadounidense.
  • China — Nivel estratégico: Pekín es la verdadera audiencia. EEUU demuestra que no cederá su hemisferio.

Hallazgos:

  • China se ha afianzado en Panamá, Argentina, Chile, Brasil, Cuba y Honduras.
  • El Canal maneja aproximadamente el 6% del comercio mundial; su vulnerabilidad resalta la importancia de mantenerlo libre del control chino.
  • América Latina presenta una división: las élites a menudo favorecen financiamiento chino.
  • La proyección de poder estadounidense tranquiliza aliados, pero implica riesgos de escalada por parte de China.

Recomendaciones:

  • Fortalecer la cooperación de seguridad con Panamá para salvaguardar el Canal.
  • Aumentar financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ofrecer alternativas a los préstamos chinos.
  • Lanzar una iniciativa regional de soberanía digital frente a Huawei.
  • Expandir diplomacia pública, medios y programas anti desinformación para contrarrestar narrativas chinas.
  • Consolidar coaliciones con Colombia, Brasil, Argentina y Panamá para defensa hemisférica coordinada.

Introducción

La crisis venezolana se ha convertido en un instrumento de competencia geopolítica. En agosto de 2025, la administración estadounidense incrementó la recompensa por Maduro a $50 millones y autorizó acciones navales contra buques vinculados al narcotráfico. Aunque estas acciones se presentaron como ofensivas contra un régimen rebelde, su impacto se proyecta mucho más allá de Caracas, hacia Panamá y el Caribe, con un mensaje claro a Pekín.

China se ha integrado en puertos y telecomunicaciones de Panamá, estaciones espaciales en Argentina, minas de litio en Chile, agroindustria en Brasil y ahora Honduras, consolidando presencia hemisférica sin confrontación militar. El Caribe es el escenario donde se evidencia la capacidad de Washington de proteger intereses estratégicos, reflejando una evolución de las doctrinas hemisféricas estadounidenses desde la Doctrina Monroe hasta la competencia del siglo XXI con China.

Venezuela — El detonante

Maduro ha sido presentado por EEUU como autoritario e ilegítimo. Su gobierno sirve a Pekín como proveedor de petróleo y como irritante diplomático para Washington, pero China no arriesgará recursos significativos por su permanencia. EEUU mantiene sanciones, pero permite operaciones limitadas de empresas como Chevron, demostrando un enfoque calibrado: Venezuela es un escenario para enviar señales, no el centro de la estrategia hemisférica.

II: Presencia de China en América Latina

  • Panamá: COSCO Shipping y Huawei ingresan a puertos y telecomunicaciones; parques logísticos junto al Canal generan alarma.
  • Argentina: La estación espacial de Neuquén, nominalmente civil, podría tener funciones militares de doble uso.
  • Chile: Control de litio a través de SQM y Tianqi Lithium; más del 60% de las exportaciones chilenas van a China.
  • Brasil: Socio comercial principal de China, con participación en soja, petróleo y minerales; el BRICS amplía influencia hemisférica.
  • Cuba: Inversión en infraestructura de inteligencia de señales y proyectos digitales.
  • Honduras: Tras reconocer a Pekín en 2023, acepta proyectos chinos en energía y telecomunicaciones.
  • Diplomacia de la deuda: Ecuador y Venezuela muestran cómo préstamos chinos comprometen la soberanía gubernamental.

China busca influencia económica y mediática, evitando confrontación militar directa, consolidando posiciones estratégicas gradualmente.

III: Mensaje estratégico

  • Teatro de disuasión: Destructores patrullando el Caribe recuerdan operaciones de control regional previas, proyectando dominio.
  • Panamá como eje: El Canal mueve 14.000 buques al año; el 40% del comercio contenedorizado de EEUU con Asia pasa por sus esclusas. Restricciones por sequía resaltan fragilidad. Ejercicios conjuntos subrayan que el Canal está fuera del alcance de Pekín.
  • Estrategia de reverberación: El golpe inicial en Panamá se refleja en despliegues caribeños, formando una defensa hemisférica coordinada.

IV: Triángulo China-Venezuela-EEUU

Venezuela es prescindible; China lo considera un peón. La contienda real se centra en Panamá y el Canal. Rusia e Irán apoyan militarmente a Caracas, pero carecen de recursos sostenidos, mientras Pekín prioriza consolidar influencia económica y estratégica en la región.

V: Implicaciones regionales

  • Estados latinoamericanos: Decisión entre garantías estadounidenses y financiamiento chino; opinión pública ambivalente.
  • Aliados: Colombia y Brasil ven despliegues estadounidenses como garantía de seguridad.
  • Adversarios: Rusia e Irán limitados; medidas estadounidenses recuerdan los límites de la escalada.
  • Panamá: Élite dividida; el Canal permanece como tablero de ajedrez geopolítico.

VI: Evaluación de riesgos

  • Riesgos de escalada en el mar y posibles errores de cálculo.
  • Sobrecarga militar por compromisos globales.
  • Posibles represalias chinas sobre empresas y cadenas de suministro.
  • Influencia de medios y campañas digitales chinas contra EEUU.

VII: Recomendaciones de política

  • Asegurar el Canal con marcos de cooperación de seguridad.
  • Financiar alternativas a préstamos chinos.
  • Promover soberanía digital regional.
  • Contrarrestar desinformación y narrativas chinas.
  • Mantener presencia militar y de inteligencia en Caribe y Pacífico.
  • Construir coaliciones hemisféricas con aliados clave.

Conclusión

El ataque a un buque venezolano es un mensaje hemisférico: Venezuela es la chispa, Panamá la mecha, China el polvorín. La credibilidad de EEUU requiere despliegue militar acompañado de compromiso económico, digital e institucional. Solo así Washington reafirma su rol como guardián del hemisferio frente a la expansión estratégica de Pekín.

* Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)

Temas
Te puede interesar

Huelga de hambre frente a la CPI demanda orden de captura contra jerarcas de Maduro

Trump cuelga foto de bolígrafo automático (autopen) en lugar del retrato de Biden en la Casa Blanca

Tribunal juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

María Elvira Salazar, congresista federal republicana.
AVANCE

María Elvira Salazar presenta Ley Dignidad ante líderes hispanos como una solución pragmática

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En la foto de la nueva galería presidencial se observa una máquina de firmar automática (autopen) en lugar de la foto del expresidente Joe Biden en la Casa Blanca.
Paseo de la Fama

Trump cuelga foto de bolígrafo automático (autopen) en lugar del retrato de Biden en la Casa Blanca

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencias en hospital en La Habana

Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina